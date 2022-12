E' una settimana decisamente invernale: raffica di perturbazioni con neve, freddo e pioggia. Ecco dove

E' una settimana decisamente invernale quella che stiamo vivendo e che ci aspetta nei prossimi giorni sull'Italia, in particolare al Nord. Questo grazie a più perturbazioni atlantiche che con l'aiuto di aria più fredda di origine artica stanno portando e riusciranno a portare la neve fino in pianura. Vediamo come saranno i prossimi giorni sul nostro Paese, nevicherà sulle principali città settentrionali? Scopriamolo insieme.

Il maltempo interesserà maggiormente il Centro-Sud italiano con piogge e rovesci localmente intensi nella prima parte di giornata, specie su Lazio, Campania, Molise e Basilicata. Non mancheranno episodi temporaleschi sul Cilento e sul Nord della Sardegna. Nevicate oltre i 1800m sull'Appennino Centro-meridionale. Tempo in prevalenza asciutto sulle regioni settentrionali con ampie schiarite nelle ore pomeridiane su Piemonte, Liguria, Lombardia e Alpi. Possibili residue deboli nevicate sulla Valle d'Aosta occidentale. Forte scarto termico tra Nord e Sud, anche di 15-17°C. Temperature massime tra 4 e 8°C al Nord, tra 6 e 10°C al Centro, tra 17 e 20°C al Sud. Gelate sulle Alpi.

Giovedì peggiora nuovamente al Centro-Nord a causa di un altro fronte perturbato in arrivo da Ovest. Piogge e rovesci abbondanti su tutte le regioni centro-settentrionali entro sera, con nevicate fino a quote molto basse, localmente in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale. Previste imbiancate su Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Pavia, Lodi e Varese. Neve oltre i 300m sulle Alpi. Attenzione al fenomeno del gelicidio sulla Liguria. Possibili fenomeni temporaleschi stazionari sul Genovesato. Temperature massime sotto i 5-6°C ovunque, sotto zero su alcune località di pianura del Nord-Ovest. Temporali e forti rovesci tra bassa Toscana e Lazio in serata. Andrà decisamente meglio al Sud con qualche pioggia solo tra Campania, Molise e alta Puglia. Altrove prevarranno schiarite e annuvolamenti sparsi. Clima più mite, temperature massime anche di 23-24°C in Sicilia. Ventilazione sostenuta di Scirocco.

Ancora spiccata instabilità venerdì con piogge e rovesci sparsi tra Levante ligure, Emilia Romagna, Friuli, Centro, Campania e Sardegna. Nevicate deboli sulle Alpi confinali. Ampi spazi soleggiati all'estremo Sud e sui settori più occidentali del Nord-Ovest. Temperature in graduale rialzo al Nord con valori massimi anche fino a 9-11°C, stabili o in leggero rialzo anche altrove, specie su Puglia e Calabria. Vento forte di Libeccio sulle coste centrali tirreniche, mareggiate.