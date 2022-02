"Raduno no vax al Centro sportivo equestre Rocca di Papa danno immagine per Italia"

La notizia di un possibile raduno no vax chiamato dal cosiddetto Fronte di Liberazione Nazionale da Nicola Franzoni, no vax vicino a Castellino di Forza Nuova ora al generale Pappalardo preoccupa non poco il presidente del Fise, la Federazione Italiana Sport Equestri. Franzoni infatti si e' fatto il video chiamando un campo di addestramento o una Woodstock no vax ai Pratoni del Vivaro dove si trova il Centro Sportivo Equestre gestita dalla FISE "E' un centro di prestigio conosciuto in tutto il mondo" spiega ad ANSA Marco di Paola Presidente FISE "Fare un 'rave' in quel luogo comprometterebbe lo svolgimento di due competizioni internazionali a maggio qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi e a settembre un campionato mondiale. Sarebbe un grave danno d'immagine per l'Italia". Immagini di Cecilia Ferrara.