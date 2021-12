Bassetti racconta il Covid dalla corsia: mai visti polmoni così devastati, nemmeno nella prima ondata

Dimenticatevi per un attimo il Matteo Bassetti personaggio televisivo, perché in questa storia c’entra relativamente, solo per la forza e la capillarità con cui divulga la sua esperienza.

E dimenticatevi per un attimo anche il Matteo Bassetti che è diventato il difensore di tutti coloro che subiscono ogni giorno gli hater, i leoni da tastiera che insultano e minacciano sui social senza alcuna conoscenza, senza alcuna educazione, senza alcuna competenza. Ricchi solamente di ignoranza, che spesso va di pari passo con arroganza.

Il problema per gli odiatori seriali e che, nel caso di Bassetti sono capitati contro uno più forte di loro che, con la sua avvocata Rachele Selvaggia De Stefanis – che è “una Bassetti” dei Tribunali che non molla un centimetro fino alla vittoria di cause che spesso sembravano impossibili – non sta lasciando scampo a nessuno. E ha anticipato che non accetterà lettere di scuse o altro e che andrà in fondo in ogni singola causa contro chi si sente legittimato ad insultare la gente o a usare il numero di telefono privato di una persona per stalkerarla di notte. E quando lo stalking è di gruppo le pene sono molto più severe.

Insomma, i membri delle chat che pensavano di aver messo le mani su un tesoro quando hanno divulgato i numeri personali di Bassetti, in realtà un tesoro l’hanno procurato, ma allo stesso Bassetti.

Dimenticatevi persino il Matteo Bassetti tifosissimo del Genoa, diventato il bersaglio preferito degli sfottò dei tifosi blucerchiati dopo un derby dominato dalla Sampdoria, con i meme sulla “terza dose” quando Manolo Gabbiadini ha segnato il terzo gol. E che lui stesso ha accettato con ironia e autoironia, vergognandosi del livello infimo toccato dalla sua squadra sotto la guida di Sheva.

Insomma, dimenticatevi tutto questo e invece seguiteci con Matteo Bassetti fra le corsie del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, il più grande d’Europa, istituto di cura e di ricerca universitaria, che è diventato anche un laboratorio della ricerca sul Covid: dai farmaci testati nella prima fase alle prove sul plasma iperimmune che la leggenda metropolitana voleva efficacissimo e che invece ha dimostrato di avere la stessa utilità di una soluzione placebo, quindi nulla, dagli anticorpi monoclonali per cui il San Martino e la Liguria sono l’avanguardia alle cure da casa quando possibile, rese possibile anche dall’ottima collaborazione fra il San Martino e Liguria Digitale di Enrico Castanini, la struttura d’eccellenza dell’informatica ligure, fino alla dieta post Covid elaborata da Bassetti insieme al reparto di Samir Giuseppe Sukkar, direttore dell’Unità di Dietetica e Nutrizione Clinica di San Martino.

Insomma, il punto centrale di Bassetti, ciò che fa la differenza fra lui e tanti altri medici ospiti di trasmissioni televisive, è che lui in corsia ci sta per davvero e tante delle sue dirette avvengono proprio da un angolino del reparto, in un momento di pausa fra una visita e l’altra.

E quindi le sue parole di oggi sono particolarmente significative, in una Liguria che, come spiega Giovanni Toti, rischia concretamente di passare il Natale in giallo (circostanza che ha convinto ad annullare anche il Tricapodanno in piazza a Genova, tre giorni di festa di altissimo livello) in una regione in cui su 27 ricoverati oggi in terapia intensiva, 23 non sono vaccinati e gli altri quattro hanno altre patologie pregresse.

Cammina dietro i vetri Bassetti e racconta (e scrive anche nei suoi appunti social): “Ogni volta che si ricovera o si intuba un non vaccinato è una sconfitta per tutti i sanitari. Tutti. Nessuno escluso. Non sappiamo più come dirlo. La gente è libera di credere a che Babbo Natale scende dal camino, come a credere che i vaccini non salvino la vita. Però questa libertà poi mette in difficoltà tutti noi”.

Il racconto degli ultimi mesi in corsia è drammatico, anche perché davanti agli occhi di Bassetti passano tutte le tipologie di malati: “Le Tac dei 50-60enni mostrano una devastazione a livello polmonare causata dalla variante Delta che non vedevamo nemmeno nella prima ondata, vorrei che i non vaccinati guardassero queste immagini per rendersi conto di quanto il virus faccia ancora male”.

E usa proprio queste due immagini il professore: la parola “devastazione”, che è la più forte a disposizione per raccontare i polmoni e anche il parallelo con la prima ondata, quando sembrava che avessimo visto tutto il peggio che c’è da vedere e, soprattutto, che l’avessero visto i medici.

Non era così, evidentemente.

Il responsabile del Dipartimento regionale Interaziendale di Malattie Infettive e direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino racconta così i suoi ultimi giorni: “È stata una settimana molto difficile non solo per le Malattie Infettive ma, in generale, anche per l’area metropolitana di Genova e per l’Ospedale Policlinico San Martino. Ci troviamo in questo momento, a livello di ricoveri, in piena quarta ondata. Siamo molto vicini al picco, essendo anche un po’ stanchi: il personale sanitario e quello delle Malattie Infettive è ormai da 22 mesi continuativamente coinvolto nella gestione del Covid, che avremmo sperato di poter vedere meno rappresentato grazie alle vaccinazioni”.

Ecco, anche le parole sulla stanchezza dei sanitari dopo quasi due anni in prima linea sono fortissime.

E invece: “Purtroppo, continuiamo invece a ricoverare pazienti che, deliberatamente, hanno scelto di non vaccinarsi. Solo in questa settimana abbiamo avuto dieci accessi di soggetti tra i 50 e 60 anni, oltre ad alcuni accessi di soggetti più avanti con l’età; una signora di novant’anni e, ieri, un signore di cento anni, entrambi non vaccinati. Questo significa che abbiamo ancora una forte spinta e pressione da parte dei soggetti non vaccinati, che rappresentano oggi, per noi, la forma più grave di assistenza, in quanto richiedono grande lavoro. La situazione è, in questo momento, di numerosi posti letto disponibili e di elevato turnover, ma i casi gravi che abbiamo in ospedale, i sette pazienti in terapia intensiva ai quali si sommano quelli del reparto di Malattie Infettive, riguardano soggetti non vaccinati. Abbiamo continuato, anche questa settimana, ad utilizzare molto gli anticorpi monoclonali. Li utilizziamo non solo per evitare che soggetti al di fuori dell’ospedale necessitino di essere ricoverati, ma anche nei soggetti già ricoverati. Ricordiamo che oggi i monoclonali sono approvati non solo per prevenire il ricovero in ospedale, ma anche per l’utilizzo in chi ha già forme più impegnative della malattia”.

Raccontare tutto questo dalla corsia è davvero molto diverso che fare teoria.