La creatività trova spazio a Sassari: la scommessa di tre giovani per il design di qualità del Quod

Un nuovo spazio per dare voce alle idee con l’unione di tre attività caratterizzanti. La sfida di tre giovani di Sassari è ambiziosa.



Chiara Curreli, Andrea Ledda e Simone La Gatta hanno scommesso sulla creatività e sul design di qualità dando vita a Quod, uno spazio polifunzionale nel centro storico della città dedicato alla vendita e promozioni di articoli dal design originale.

Concept bar, coworking e concept store. Ruota attorno a questi tre elementi l’attività. Nell’angolo bar è possibile gustare birre artigianali, prodotti locali, tisane bio, caffè di torrefazioni sarde e vini di cantine che propongono piccole produzioni. Il cooworking, con 4 postazioni internet free, ospita corsi, seminari, panel e workshop dedicati alla formazione di piccole imprese artigiane e creativi e l'intera area è adibita a concept store dedicato alla vendita di manufatti artigianali e design autoprodotto.

L’obiettivo del Quod è creare sinergia e collaborazione tra eccellenze del settore artigianale, musicale e artistico. Gli eventi e le collaborazioni (come quelle con 2 librerie per la presentazioni di libri) non mancano.

Il fine settimana lo spazio è dedicato a piccole rassegne di teatro e live music di cantautorato di singoli e gruppi emergenti di fama regionale e nazionale. Periodicamente Quod propone incontri con esperti di settore. Appuntamento da non perdere è quello del 2 marzo con Gaia Segantini, consulente del prodotto e di comunicazione social per imprese artigiane che proporrà uno workshop sulla creatività ai tempi dei social network.

La designer, blogger e consulente (che collabora con diverse riviste del settore) spiegherà come difendersi dai social che hanno sì aiutato e favorito l’artigianato ma allo stesso tempo lo hanno incasellato e omologato. Un’occasione per artigiani, creativi e designer che vogliono consolidare e migliorare la loro posizione sui social sfruttando appieno le potenzialità che questi moderni strumenti offrono.

