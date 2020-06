(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Una quindicenne ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava nel centro storico di Perugia. E' ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni e per ricostruire quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La notizia è riportata dai giornali locali.