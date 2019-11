Il renzismo nel mirino della procura di Firenze. “La Fondazione Open è stata articolazione del partito”

Con un presupposto inedito e temerario – una Fondazione è “l’articolazione di un partito” e dunque anche “assimilabile ad un partito e come tale soggetto a precise norme sul finanziamento” – la procura di Firenze sta per scrivere una pagina di cronaca giudiziaria destinata a far rumore. Per l’interpretazione di leggi e norme che aprono scenari imponderabili sulla vita stessa dei partiti e sul dilemma di come, una volta abolito il finanziamento pubblico, finanziare la politica in modo trasparente. All’opposto, perchè l’inchiesta potrebbe essere un autogol clamoroso. Pesante per una categoria, quella dei magistrati, che nell’ultimo periodo tra processi infiniti, errori giudiziari, inchieste sbagliate, “invasioni di campo” e l’inchiesta sul Csm a giugno scorso, arranca nella classifica del gradimento.

La seconda puntata

L’inchiesta inizia a metà settembre quando il procuratore Salvatore Creazzo, l’aggiunto Maurizio Turco e il pm….. hanno sequestrato la Fondazione Open e indagato il suo presidente nonché legale rappresentante Alberto Bianchi per finanziamento illecito e traffico illecito di influenze. La Fondazione, attiva dal 2012 al 2018, era nata - si legge nelle carte - “per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi”, tra cui le convention alla stazione Leopolda ma anche le primarie del 2012 e i Comitati per il Sì del 2016. L’inchiesta, in genere, conta più indagati - molti imprenditori - a cui vengono contestati anche le ipotesi di riciclaggio, autoriciclaggio, approvazione indebita aggravata, false comunicazioni sociali.

L’indagine, ieri alla seconda puntata, ha la sua carica inedita, definita “rivoluzionaria ma anche estremista” da alcuni legali, nel fatto che la Fondazione risulta equiparabile ad un partito politico. In quanto tale, se ha distribuito soldi a politici, potrebbe aver violato la legge sul finanziamento dei partiti. Si tratta di un punto di vista, quello della Procura, che è già stato condiviso dai giudici del Tribunale del Riesame. Un punto di forza notevole. A questo punto però, i politici per lo più renziani che hanno intrecciato a vario titolo la Fondazione Open rischiano anche loro di essere indagati per finanziamento illecito.

Scontro politico

La notizia ha subito scatenato la bagarre politica. All’interno della maggioranza. Di Maio è andato a nozze chiedendo la Commissione d’inchiesta sulle Fondazioni. Consapevole che tutti i partiti, anche i più piccoli, hanno una “loro” Fondazione che li supporta. Il Pd, con Orfini, e Renzi hanno subito risposto “prego, avanti, e però indaghiamo anche sulle srl” cioè sulla Casaleggio che, tra le altre cose, pretende 300 euro al mese da ogni parlamentare eletto ed è a sua volta destinataria di cifre corpose per via di consulenze erogate. Più o meno quello che ha fatto l’avvocato Bianchi con la Fondazione Open. Se passa il principio Fondazione=partito, sono in tanti a doversi preoccupare. Per la “gioia” di chi è convinto che aver abolito il finanziamento pubblico sia stata una pessima decisione.

Perquisizioni all’alba

Ieri mattina all’alba un centinaio di finanzieri hanno agito contemporaneamente a Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, La Spezia, Roma, Napoli e Palermo e hanno perquisito una trentina di persone che condividono il fatto di aver avuto a che fare con la Fondazione Open in quanto finanziatori. Nella prima fase dell’indagine la procura aveva messo sotto i riflettori importanti passaggi di danaro dal gruppo Toto: 25 mila euro direttamente alla Fondazione Open; due milioni e 800 mila euro all’avvocato Bianchi, tutti con fattura, per prestazioni professionali. Siamo nel 2016. A sua volta Bianchi elargisce 200 mila euro alla Fondazione Open e altri 200 mila al Comitato nazionale per il Sì al referendum. Operazioni definite dai pm “dissimulatorie di un trasferimento diretto di danaro da Toto Costruzioni Generali a Fondazione Open”. Non solo: sempre nel 2016 Bianchi risulta destinatario di bonifici dalla Fondazione Open (di cui era presidente) per circa 190 mila euro con causale “restituzione parziale prestito”. I bonifici di Bianchi invece erano a titolo “contributo volontario”. Analoghi rapporti, con importi che in totale arrivano a circa 4 milioni, anche con tre società (Pd Consulting, Dot Media, Immobil Green) che fanno capo a Patrizio Donnini. L’anno è sempre lo stesso: il 2016.

Il ruolo di Carrai

Tra gli indagati, oltre Bianchi, c’è l’imprenditore Marco Carrai, amico d’infanzia di Renzi e membro del cda della Open. Carrai, ieri nella lunga lista dei perquisiti, sarebbe stato il riferimento dentro la Fondazione di parte dei privati- finanziatori. Non tutti i perquisiti sono indagati. La procura ha utilizzato lo stratagemma dei “terzi estranei”, ad esempio Serra e Aleotti, persone vicine alla Fondazione Open sono stati perquisiti, ma non indagati, senza la presenza di un difensore.

L’accelerazione

Avvocati vicini all’indagine sono convinti che quella di ieri sia un’accelerazione figlia del verdetto del Tribunale del Riesame che il 31 ottobre ha respinto perchè “infondata” la richiesta dell’avvocato Nino D’Avirro, legale di Bianchi, di avere indietro il materiale sequestrato il 17 settembre quando tutto questo ha avuto inizio. Erano le stesse ore in cui nasceva Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. I giudici del Riesame, respingendo la richiesta dell’avvocato, hanno in sostanza condiviso l’impostazione dell’accusa che ieri è stata resa esplicita nei decreti di perquisizione. Per gli inquirenti fiorentini Open avrebbe funzionato come “articolazione di partito” venendo impiegata, dunque, come strumento di finanziamento illecito.

“Articolazione di partito politico”

Si legge in uno dei decreti di perquisizione notificati ieri ad un imprenditore: “Considerati i profili emersi nelle annotazioni della Guardia di finanza del 14 giugno 2019, del 22 agosto, del 23 settembre, del 4, del 9 e del 23 ottobre e del 13 novembre (….) la Fondazione Open sequestrata in data 17 settembre ha agito da articolazione di partito politico: si vedano i riferimenti alle primarie del 2012, al Comitato per Matteo Renzi segretario, alle ricevute di versamenti da parlamentari”. Non solo: “La Fondazione ha rimborsato spese a parlamentari e ha messo a loro disposizione carte di credit e bancomat”. Nel mirino della procura c’è, dunque, la carriera politica di Matteo Renzi a partire dalle primarie del 2012 poiché la stessa carriera si era appoggiata alla Fondazione. Ora, una parte dell’inchiesta mira certamente a capire “gli intrecci” tra prestazioni professionali e i danari che entrano dalla casse della Fondazione. Un’altra parte, visto l’assunto Fondazione=partito politico, ha nel mirino la vita politica dell’ex premier e di chi gli è stato più vicino tanto da essere stato in rapporti con la Fondazione.

“Qui diventa come ai tempi di Craxi…”

Gli avvocati amano le iperbole, fa parte anche della loro retorica d’aula. Però ci potrebbe essere un fondo di verità in questa iperbole che richiama alla stagione politica che ha spazzato via la Prima repubblica con l’arma, anche, del finanziamento illecito ai partiti. Perchè se la strada è quella imboccata dalla procura fiorentina, è chiaro che tutte le Fondazioni in Italia possono essere assimilate a Open. E che succede allora dei partiti collegati alle suddette Fondazioni? Come detto, ogni partito, anche non rappresentato in Parlamento, è legato ad una Fondazione, agisce e opera tramite le Fondazioni. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare avvisi di garanzia per parlamentari (che possono essere perquisiti solo dopo autorizzazione a procedere). Da Bianchi a Carrai, ciascuno di loro, pur con posizioni diverse, rivendica “la correttezza del proprio operato” e rinnova la fiducia “nell’azione della magistratura”. “So di non aver commesso reati e di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge” ha detto Carrai. “Ogni operazione è stata certificata in massima trasparenza” rivendica Bianchi. Può darsi. Ma tutto cambia se la Fondazione stessa dovesse essere ritenuta l’arma del delitto. E se questo succede “dopo”, quando uno ha giocato sapendo di avere regole diverse.

Oltre agli imprenditori legati da rapporti finanziari con la Fondazione Open, i magistrati stanno valutando anche alcune ricevute di versamenti effettuati da parlamentari. I finanzieri infatti hanno cercato documenti - ma anche bancomat, carte di credito e rimborsi spese a favore di alcuni parlamentari - in case ed uffici.

I 5 Stelle vogliono la Commissione

Matteo Renzi ha scritto un post in serata, quando le cose sono state un po’ più chiare. Post amaro e gonfio di rabbia. Anche perchè a Luigi Di Maio, agli alleati 5 Stelle, non è parso vero potersi occupare delle disgrazie dell’alleato Renzi, distogliere per un po’ l’attenzione dai propri disastri interni e attaccare sul grande tema del finanziamento lecito o illecito ai partiti. La faccenda Commissione parlamentare si è subito risolta con un “benissimo, non vediamo l’ora, però non solo sulle Fondazioni ma anche sulle srl politiche” come la Casaleggio, ha proposto Renzi. “Fate quello che vi pare ma indaghiamo su tutto” ha ribattuto Di Maio in una sorta di trance agonistica-giustizialista. Matteo Orfini (Pd) ha guardato, giustamente, oltre: “Occorre ripristinare il finanziamento pubblico”. Perchè questo, dopo l’abolizione sull’onda dell’anticasta e dell’antipolitica, è tornato ad essere il grande tema.

“Basta unire i puntini…”

Matteo Renzi mescola rabbia, amarezza e ostinazione. ”Questa mattina centinaia di finanzieri in tutta Italia hanno perquisito all'alba abitazioni e uffici di persone fisiche e giuridiche 'colpevoli' di aver finanziato la Fondazione Open. Un'operazione in grande stile, all'alba, di forte impatto mediatico. La decisione è stata presa dai pubblici ministeri di Firenze, Creazzo e Turco, titolari anche di altre inchieste: sono loro, ad esempio, ad aver firmato l'arresto per i miei genitori, provvedimento annullato dopo qualche giorno dai magistrati del Tribunale del Riesame. Ma il danno mediatico, e psicologico, ormai era già stato fatto”. Nel merito il senatore ha ricordato che “chi ha finanziato in questi anni la Fondazione Open ha rigorosamente rispettato la normativa sulle fondazioni” e ha sempre rivendicato l’organizzazione della Leopolda. Ma ciò che gli preme sono le scuse. “Se è giusto che i magistrati indaghino, è altrettanto giusto che io mi scusi con decine di famiglie per bene che all'alba sono state svegliate dai finanzieri solo perchè un loro congiunto ha sostenuto in modo trasparente la nostra attività politica”. Per il resto, avanti come sempre. Certo Renzi evidenzia il “paradosso” che “proprio noi che abbiamo lottato per l’abrogazione del finanziamento pubblico e un sistema di raccolta fondi trasparente all’americana, oggi devo invece suggerire alle aziende: se volete aiutare Italia Viva e non volete passare un guaio di immagine, non finanziate Italia Viva”. Avanti con le piccole donazioni, dai 5 ai mille euro, “il crowdfunding sarà la nostra risposta a questo massacro mediatico” Perchè è chiaro che da ora in poi tutti avranno timore a sostenere il partito di Renzi. Ed è altrettanto chiaro che ci sarà un crollo nelle donazioni. Quindi, scrive il senatore, “chiunque può unire i puntini di questa storia e trarre le conclusioni”. Di questo e molto altro il fondatore di Italia Viva parlerà nelle prossime tappe del suo tour lungo l’Italia: sabato a Bologna, domenica a Pistoia, lunedì a Milano. “In quelle sedi - promette - dirò che cosa penso”.