Quarantena e isolamento fiduciario: quanto durano e cosa si deve fare

Quali sono le norme su quarantena, isolamento e riammissione in servizio o al lavoro? Di tali norme da un utile riepilogo il Corriere della Sera.

Aggiornate dal Ministero della Salute lo scorso 11 agosto, sulla base dei risultati della campagna vaccinale e dell’avanzare della variante Delta – si legge sul quotidiano – comprendono le seguenti principali novità:

prima di tutto si distingue

- tra chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e persone che non lo hanno completato

- le misure e i giorni di isolamento o quarantena a seconda della variante del virus che il soggetto abbia contratto

Altra differenza ancora riguarda il tipo di contatto:

- ad alto rischio o stretto va considerato chi ha avuto un contatto faccia a faccia con un caso Covid entro 2 metri per più di un totale di 15 minuti oltre un periodo di 24 ore, chi ha avuto un contatto fisico con un caso, chi ha avuto un contatto diretto con secrezioni infettive (ad esempio tosse), chi si è trovato in un ambiente chiuso (famiglia, classe, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o in viaggio con un caso Covid da più di 15 minuti, i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid entro due posti, i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto, un operatore sanitario o assistenziale che assiste direttamente un caso Covid o un operatore di laboratorio che manipola campioni da un caso Covid senza DPI consigliati o con possibile violazione dei DPI o igiene delle mani.

- viene invece classificato contatto a basso rischio chi ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso Covid per meno di 15 minuti, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni provvisto di DPI raccomandati, tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid.

Isolamento fiduciario

Le norme per l’isolamento fiduciario (quando si è positivi al SARS-CoV-2 in prima persona) variano in base alla tipologia di variante e allo stato della malattia (sintomatica o asintomatica).

- le persone asintomatiche risultate positive a variante VOC (Alfa, Beta, Gamma e Delta) non Beta, o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo. Al termine dei 10 giorni per rientrare in comunità serve un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Test covid (Foto Ansa)

Isolamento e quarantena

- I sintomatici positivi a variante VOC non Beta possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. Occorre un test molecolare o antigenico con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Vanno esclusi mancanza di olfatto e gusto che possono persistere nel tempo.



- Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico. In caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per mancanza di olfatto e gusto), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.



- Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, la differenza sta nel test (tampone) di fine isolamento, che deve essere in ogni caso negativo e solo molecolare (non rapido).

Quarantena

A proposito della quarantena - spiega ancora il Corriere - la circolare distingue tra persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e persone che non lo hanno completato. Ma si distingue anche in base alla variante del virus.

Per i vaccinati:

- i contatti asintomatici vaccinati ad alto rischio (contatti stretti) possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso. Serve un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. Sono compresi i casi di tutte le varianti VOC. La quarantena non si applica a operatori sanitari e simili per cui si applica la sorveglianza sanitaria attiva.

- I contatti asintomatici vaccinati a basso rischio (no contatti stretti) NON devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus.

Per i non vaccinati:

- I contatti asintomatici NON vaccinati (da almeno 14 giorni con doppia dose o dose unica ove previsto) ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni.

- I contatti asintomatici NON vaccinati a basso rischio da variante VOC non Beta NON devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus.

- Contatti NON vaccinati ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi da variante VOC Beta «considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino AstraZeneca nei confronti della variante Beta», faranno in ogni caso 10 giorni di quarantena e, successivamente, un test molecolare o antigenico che deve avere esito negativo.

Trasmissione del virus tra conviventi:

il soggetto contagiato, terminato l’isolamento prescritto, deve stare in quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi positivi solo nel caso in cui non sia possibile assicurare un adeguato e costante distanziamento dei conviventi.