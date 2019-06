Quando la teologia incontra il rock

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Parlare di teologia attraverso il rock: ci prova un frate francescano, Federico Russo, che ha trasformato la sua passione per la musica in uno strumento di evangelizzazione. Nasce così "One. Un modo per avvicinarsi a Dio. Gli U2 tra rock e Bibbia", pubblicato da Edizioni San Paolo. "Fin da subito - racconta, parlando della band irlandese, il religioso, che suona e scrive canzoni - mi accorsi dei numerosi riferimenti alla fede cristiana presenti nei testi delle loro canzoni e questo contribuì a rafforzare in me l'interesse e la passione per una band che trovavo in sintonia anche con la mia sensibilità spirituale".