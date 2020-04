“Riaprire? A fine maggio e per gradi”. Ecco le regioni che potrebbero sperimentare per prime il riavvio

“La riapertura andrebbe scaglionata, prima le attività essenziali e poi il resto, e andrebbe fatta scaglionando anche per Regioni. Ad esempio, le Regioni con meno casi e più isolate, come Sicilia e Sardegna, potrebbero sperimentare per prime tale modello di riavvio", ha detto il virologo dell'Università di Padova Andrea Crisanti aprendo un dibattito che ha trovato d’accordo gli scienziati solo su un punto: non è tanto il 'quando' ma il 'come' avverrà la ripartenza che farà la differenza.

La prudenza è sempre un’ottima consigliera soprattutto in tempo di guerra e in tempo di pestilenze. L’idea di trasformare le isole in campi sperimentali per capire come ci si dovrebbe comportare nel resto del Paese una volta finito il periodo rosso dell’emergenza coronavirus, da un lato consola i siciliani e i sardi, dall’altro li preoccupa: nessuno è interessato a capire se hanno ragione i libri sacri quando scrivono che c’è un futuro dopo la morte. Perciò, le amministrazioni regionali marciano con un occhio al freno e con le marce basse. Detto in altri termini, siciliani e sardi, come tutti, non vedono l’ora di uscire dai ‘domiciliari’, ma non hanno molto interesse a trasformarsi in cavie.

Per questo non li tranquillizza il dibattito che si è sviluppato in queste ultime ore tra virologi. Quale regione uscirà per prima dalla pandemia? Interessante, da questo punto di vista, la statistica elaborata dall’istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (Eief) basandosi sui dati giornalieri forniti dalla Protezione civile sulla possibile fine dei contagi nelle varie regioni italiane. Secondo quanto stimato, le condizioni di isolamento sociale permetterebbero di raggiungere molto presto in Sicilia la quota zero contagi. Solo a fine aprile, invece, è previsto l’arresto dei contagi nelle regioni più colpite dal Coronavirus, ovvero Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Dunque, a livello nazionale, il virus dovrebbe arrestare (o rallentare considerevolmente) il suo corso entro la fine di maggio.

Le tabelle dell’istituto Einaudi sono confermate anche dal Dipartimento della Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 28.124 in Lombardia, 12.837 in Emilia-Romagna, 10.177 in Piemonte, 9.409 in Veneto, 5.185 in Toscana, 3.578 nelle Marche, 3.186 nel Lazio, 3.093 in Liguria, 2.621 in Campania, 2.022 in Puglia, 1.774 in Sicilia, 1.795 nella Provincia autonoma di Trento, 1.363 in Friuli Venezia Giulia, 1.420 in Abruzzo, 1.226 nella Provincia di Bolzano, 898 in Umbria, 815 in Sardegna, 706 in Calabria, 576 in Valle d'Aosta, 254 in Basilicata e 187 in Molise. Questi dati sono ben presenti nella mente dei virologhi. “Se la Sardegna riesce a contenere la diffusione dell'infezione potrà essere una delle prime Regioni in cui vengono allentate le misure, ma ancora non è il momento", ha detto il virologo Piero Cappuccinelli, membro del comitato scientifico che coadiuva la Regione nella lotta al coronavirus, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera dal collega Crisanti che ha ipotizzato una "gradualità territoriale" nelle riaperture, indicando la Sardegna al primo posto e per ultima la Lombardia. Poi, ha aggiunto Cappuccinelli, "bisognerà anche vedere quanto la popolazione della Sardegna è immunizzata con questi screening che verranno fatti per identificare la risposta anticorpale nelle persone".

"Non è assolutamente il momento”, ha commentato senza mezzi termini il genetista Francesco Cucca, membro del comitato nominato dal governatore della Sardegna. D’accordo con Cucca è anche l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu: "Appena adesso iniziamo ad avere gli strumenti che ci consentono di contrastare efficacemente l'epidemia, non è tempo per fare considerazioni su riaperture". È comunque sempre molto più probabile che la Sardegna sia una delle prime regioni ad essere considerate “decontaminate”. Lo confermano i numeri resi noti dati l’Unità di crisi regionale: sono meno di mille i casi di positività al virus Covid-19 accertati nell’Isola dall'inizio dell'emergenza, ma questo non autorizza ad abbassare la guardia. Tant’è che proprio in queste ore il presidente Christian Solinas ha fatto scattare una nuova ordinanza sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale relativamente alle persone positive al virus o in quarantena obbligatoria. Si vede l’aurora, ma il sole non è ancora alto nel cielo.