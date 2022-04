Pasquetta tragica: quad si ribalta, muore un bimbo di sei anni. Ferita la donna che guidava

Una tranquilla giornata di festa. Una Pasquetta da trascorrere in famiglia si è trasformata in tragedia ad Olevano Romano, centro in provincia di Roma. Un bambino di sei anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava si è improvvisamente ribaltato uccidendolo sul colpo. Sul drammatico episodio sono al lavoro i carabinieri. In base a quanto ricostruito da chi indaga, la tragedia si è consumata nel pomeriggio nella zona di contrada Colle Conchi, una strada sterrata a poca distanza dal giardino dell'abitazione dove la giovanissima vittima viveva.

La ricostruzione

Dopo il pranzo di Pasquetta il piccolo Lorenzo è salito a bordo del mezzo, un quadriciclo spesso utilizzato per escursioni su terreni non asfaltati, assieme ad una amica di famiglia di 26 anni. La donna dopo pochi minuti, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della moto a quattro ruote. Il quad si è improvvisamente ribaltato nella stradina di campagna schiacciando il piccolo. La situazione è apparsa subito gravissima: i genitori sono accorsi e hanno allertato il 118 ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. La donna che guidava la moto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Colleferro e nell'incidente avrebbe riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita.

L'inchiesta

Sul caso i pm di Tivoli apriranno un fascicolo di indagine. I carabinieri hanno trasmesso già una prima informativa e l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. La salma di Lorenzo è stata trasportata al policlinico Tor Vergata dove verrà effettuata l'autopsia per accertare le cause del decesso. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti e nelle prossime ore verrà analizzato per cercare ulteriori elementi che possano chiarire la dinamica di quanto avvenuto in un tranquillo pomeriggio di Pasquetta.