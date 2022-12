Qatargate: da Panzeri 'parziali ammissioni', Giorgi tira in ballo 'l'algerino' da cui passavano le mazzette

Mihalis Dimitrakopoulos, l'avvocato dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili in carcere nell'ambito del Qatargate, è volato questa mattina a Bruxelles per incontrare la sua assistita. Il colloquio, richiesto dalla stessa Kaili, è attualmente in corso. "Non sono né pessimista né ottimista", ha detto Dimitrakopoulos e alcuni media ellenici fuori dal carcere di Haren. L'avvocato greco ha riferito che Kaili è "forte" e da quando si trova in detenzione ha visto soltanto il padre. Dimitrakopoulos nel pomeriggio si recherà al Palazzo di Giustizia per visionare le carte della procura prima dell'udienza di domani.

Giorgi, spunta il ruolo dell'"algerino"

Intanto Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili e assistente parlamentare nell'indagine della procura di Bruxelles, ha raccontato alla polizia federale e poi al giudice istruttore belga Michel Claise che le mazzette del Qatar passavano tramite un contatto con "l'algerino". Ha parlato poi del meccanismo di quelle del Marocco, di un incontro con i sauditi, di un'altra Ong coinvolta per finanziare Fight Impunity, la Human Rights Foundation, e ha sostenuto che la compagna Eva Kaili pur sapendo dei soldi "non faceva parte della rete". Lo rivela il Fatto Quotidiano parlando di tre lunghi verbali, riferendo anche passaggi dell'informativa degli 007 belgi che ha dato il via all'inchiesta in cui si parla di un affare da "diversi milioni di euro".

Tutti nomi fatti da Panzeri

Un accordo per evitare risoluzioni contrarie e "in cambio avremmo ricevuto 50mila euro": ai magistrati belgi, Antonio Panzeri ha parzialmente ammesso alcune delle accuse, chiamando in causa altri. Lo riportano diversi quotidiani citando le dichiarazioni pubblicate da ilfattoquotidiano.it. "Panzeri si è dichiarato inoltre pronto a collaborare e ha fornito delle informazioni su altri eurodeputati - scrive ad esempio Repubblica -: primo fra tutti Andrea Cozzolino, sospeso dal Pd, ovvero la persona che avrebbe preso il suo posto nelle poltrone chiave per gli interessi di Qatar e Marocco in seno all'Europarlamento.

Panzeri avrebbe poi chiamato in causa l'eurodeputato socialista belga Marc Tarabella ("è andato in Qatar") e fatto delle dichiarazioni anche su Maria Arena, pure lei tra i banchi dei socialdemocratici e molto vicina a Panzeri: 'So che è andata una volta in Qatar e che ha ricevuto un regalo'". "Non ho prove - ha detto Panzeri parlando di Cozzolino, riportano Il Fatto e La Stampa - ma voi dovreste controllare l'attuale presidente della delegazione del Maghreb. È il parlamentare di cui Giorgi è l'assistente. Tra l'altro è responsabile di chiedere risoluzioni d'urgenza: questo non passa da noi, ma so che è successo".