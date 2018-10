[Il commento] Il magistrato: 'Giusta la condanna della Corte Europea, che male poteva fare Provenzano?”.  Si infrange il tabù dell’antimafia

Nico Gozzo, sostituto procuratore generale a Palermo, uno dei protagonisti della “primavera” giudiziaria palermitana, commenta su Facebook la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Ed è come se il ghiaccio dell’integralismo giustizialista all’improvviso si fosse sciolto.

Il caso Provenzano e il post del magistrato

Il tema è molto controverso, ed è quello del 41 bis, cavallo di battaglia dei “garantisti”, molti dei quali “interessati”. L’occasione è la sentenza di condanna dell’Italia per il «trattamento inumano» di uno dei capi dei Corleonesi, Binnu, Bernardo, Provenzano.

Dunque, Nico Gozzo commenta sui social: «Certo che il 41 bis è stato importante per la lotta alla mafia. E certo è che Provenzano ha fatto parte di una associazione criminale e inumana. La sentenza europea, però, non affronta questi fatti che per la decisione erano ininfluenti, e dice soltanto che Provenzano ha avuto negati i diritti». «La questione (per me) - prosegue il magistrato che ha indagato sul senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri - è che una persona ormai assolutamente non in grado di comunicare con gli altri non può essere pericolosa come prevede l’art. 41 bis, che prevede limitazione ai diritti solo nel caso in cui il detenuto abbia rapporti attuali con l’associazione di provenienza, e sia capo e pericoloso. Come fa una persona incapace di pensare e parlare ad essere pericoloso e a mantenere rapporti con la mafia?».

41 bis fondamentale per la lotta alla mafia

Ecco il tabù dell’Antimafia che si infrange. E giustamente. Intendiamoci, lo strumento del 41 bis, del carcere duro, è stato fondamentale nel contribuire a mettere in crisi la mafia, Cosa nostra in particolare. Uno strumento necessario, non un atto di crudeltà come i «garantisti interessati» hanno voluto fare intendere, nato all’indomani delle stragi di Falcone e Borsellino.

Le stragi di mafia

Basti pensare che le cosiddette stragi del Continente (Firenze, Roma e Milano) del 1993 furono realizzate dagli stragisti di Cosa nostra per imporre allo Stato l’abolizione del carcere duro. Isolare i mafiosi detenuti era una garanzia per rendere “acefala” l’organizzazione. Con i capi incarcerati, i canali di comunicazione all’esterno delle decisioni dei boss venivano interrotti.

E poi, come negare che nel 1992 l’Italia repubblicana e democratica era sotto attacco eversivo e terroristico? Una fase, insomma, di emergenza, che doveva essere affrontata con tutti gli strumenti, anche mettendo a rischio gli equilibri democratici.

La condanna dell’Italia

Ma di questo, dello strumento del 41 bis, la sentenza della Corte di Strasburgo non ne parla. Non mette in discussione la legislazione italiana. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia perché decise di continuare ad applicare il regime duro carcerario del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla morte del boss mafioso, avvenuta 4 mesi dopo. Secondo i giudici, il ministero della giustizia italiano ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

Provenzano morì il 13 luglio 2016 mentre era detenuto al regime di 41 bis nell'ospedale San Paolo di Milano. E negli ultimi mesi della sua vita non fu più lucido, in grado di parlare, ragionare, essere attivo insomma. Gran parte del tempo lo passava in dormiveglia.

Ecco, perché infierire, accanirsi su un essere umano non in grado di poter continuare a essere parte attiva dell’organizzazione?

Nelle loro diagnosi, i medici avevano descritto un paziente, Bernardo Provenzano, colpito da “un grave stato di decadimento cognitivo, lunghi periodi di sonno, rare parole di senso compiuto, eloquio assolutamente incomprensibile, quadro neurologico in progressivo, anche se lento, peggioramento”. E, dunque, uno dei capi dei Corleonesi era "incompatibile con il regime carcerario".

Polemiche dopo la sentenza

La sentenza di Strasburgo è stata accolta tra le polemiche. I Cinque Stelle di governo hanno riconfermato la bontà dei 41 bis. Il pm palermitano oggi alla Procura nazionale antimafia, Nino Di Matteo, ha difeso i pareri della Procura di Palermo con i quali si opponeva all’abolizione del regime carcerario duro per il “malato” Provenzano. Nino Di Matteo: «Provenzano, benché sottoposto al regime del 41 bis, negli ultimi anni è stato pressoché costantemente ricoverato presso strutture ospedaliere civili, fruendo delle cure necessarie approntante da medici specialisti di quelle strutture. Il 41 bis quindi non ha certamente impedito a Provenzano di essere assistito e curato probabilmente meglio di quanto avrebbe potuto essere assistito e curato se fosse stato rimesso in libertà».