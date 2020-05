Prove d’estate sull'Italia: tanto sole e temperature in aumento, 30 gradi sulle Isole

Tanto sole e temperature in aumento: un poderoso campo anticiclonico proveniente dall’Africa sta portando la prima vera ondata di caldo su molte regioni italiane. Il team del sito iLMeteo.it comunica che fino a martedì sull’Italia non pioverà, il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni a parte un passaggio nuvoloso al Nord. Le temperature sono in crescita in tutto il Belpaese, con punte anche di 30 gradi all’estremo Sud e Isole. (Guarda le previsioni)

Mercoledì calo termico al Centro Nord

Mercoledì l’anticiclone verrà minato da un temporaneo ingresso di aria più fresca che oltre a portare un cielo a tratti molto nuvoloso o coperto al Nord e sulle regioni adriatiche, causerà anche qualche precipitazione, segnatamente sull’Emilia, sulle Alpi occidentali e lungo il versante adriatico centrale. Mentre ci sarà prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento in Calabria e Isole, in calo altrove, anche di 5-6 gradi in Emilia, Romagna e regioni centrali adriatiche.

Da giovedì temperature in crescita

A partire da giovedì però l’alta pressione di matrice africana tornerà a spingersi con decisione sull’Italia: le condizioni meteo quindi torneranno quasi dappertutto soleggiate e stabili, con temperature nuovamente in crescita. Nei giorni successivi e almeno fino a domenica 10 l’alta pressione sub-tropicale tornerà a riscaldare e a proteggere tutte le regioni. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che le temperature subiranno un importante incremento da venerdì 8 e per tutto il weekend. I termometri di giorno saliranno fino a 28°C in Emilia, in Toscana, sul Lazio, in Sicilia, in Puglia e in Calabria. Nelle zone interne della Sicilia i valori massimi potrebbero addirittura sfiorare i 35°C.