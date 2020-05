Protezione civile: venti forti e temporali in arrivo al Nord

Roma, 10 mag. (askanews) - La Protezione civile avverte: venti forti e temporali in arrivo al Nord, allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in sette regioni."L'area depressionaria atlantica presente sull'Europa mediterranea - spiega il Dipartimento della Protezione civile - determina l'instaurarsi di flussi meridionali che, nelle prossime ore, porteranno un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni del Centro-Nord con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e di forte intensità, associate ad un rinforzo della ventilazione soprattutto al Nord".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.L'avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 10 maggio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata di oggi, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Probabili mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, allerta arancione per rischio idrogeologico sulle aree nord-occidentali della Lombardia. Allerta gialla sull'intero territorio di Valle d'Aosta, Liguria, su gran parte di Piemonte, Lombardia e Sardegna e su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna.