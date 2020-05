Cresce l’incremento dei contagi, scende il numero delle vittime e ci sono meno ricoveri in terapia intensiva

Secondo quanto enuncito dalla Protezione Civile le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.911, con un incremento di 172 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l'aumento dei morti era stato invece di 179.

Torna a crescere l'incremento dei contagiati

Dopo giorni in calo, torna a crescere l'incremento dei contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. Attualmente sono 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402. Ieri l'aumento era stato di 744. Nell'aumento vanno però considerati 419 casi della Lombardia che, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, "ha comunicato che si tratta di casi riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore".

La Lombardia ha comunicato complessivamente alla Protezione Civile un incremento di 1.033 casi sottolineando però che 419 sono riferiti alle settimane precedenti. L'incremento giornaliero nella regione più colpita è dunque di 614 nuovi casi: un numero che è quasi il doppio rispetto a ieri (+364) e corrisponde a poco meno del 50% del totale dell'incremento dei contagiati in tutta Italia.

I malati

Sono poi 81.266 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.222. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 836.

Il dettaglio

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia (+264), 13.184 in Piemonte (-154), 6.801 Emilia-Romagna (-239), 5.190 in Veneto (-270), 3.841 in Toscana (-232), 2.779 in Liguria (-65), 4.273 nel Lazio (-21), 3.208 nelle Marche (-19), 1.877 in Campania (-32), 667 nella Provincia autonoma di Trento (-68), 2.421 in Puglia (-123), 1.911 in Sicilia (-151), 801 in Friuli Venezia Giulia (-29), 1.548 in Abruzzo (-61), 437 nella Provincia autonoma di Bolzano (-10), 109 in Umbria (+1), 506 in Sardegna (-5), 104 in Valle d'Aosta (-3), 568 in Calabria (0), 140 in Basilicata (-2), 226 in Molise (-3). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 15.116 (+62), Piemonte 3.428 (+28), Emilia-Romagna 3.885 (+18), Veneto 1.686 (+20), Toscana 959 (+9), Liguria 1.301 (+8), Lazio 566 (+4), Marche 969 (+5), Campania 393 (+1), Provincia autonoma di Trento 445 (+2), Puglia 456 (+5), Sicilia 261 (+4), Friuli Venezia Giulia 313 (+1), Abruzzo 370 (+4), Provincia autonoma di Bolzano 290 (+0), Umbria 71 (+0), Sardegna 120 (+0), Valle d'Aosta 140 (+1), Calabria 93 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 2.673.655, con un incremento di 67.003 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.741.903

Scheda (Ministero della Salute)

Diminuiscono i ricoverati

Continuano a diminuire anche i ricoverati in terapia intensiva: sono infatti 952 i pazienti, 47 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 28. Di questi, 322 sono in Lombardia, 19 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.865, con un decremento di 674 rispetto a ieri. Sono invece 67.449 le persone in isolamento domiciliare, 501 in meno rispetto a ieri. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I guariti

I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono ora 109.039, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. Ieri l'incremento era stato di 1.401.