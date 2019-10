Protezione civile: continuano i temporali al Nord

Roma, 19 ott. (askanews) - Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse: ancora rovesci e temporali al Nord, precipitazioni abbondanti sui settori occidentali. Segnalata allerta arancione sulla Liguria."Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria", ha comunicato il Dipartimento della Protezione civile, spiegando: "A determinare questo quadro meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all'interno di correnti di origine nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso l'Europa centrale".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. L'avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni persistenti ed abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte, specialmente sui settori settentrionali, in estensione, dalle prime ore di domani domenica 20 ottobre, alla Valle d'Aosta e ai settori occidentali dell'Emilia-Romagna. Anche domani, domenica 20 ottobre, nella mattina, previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia e sulla Liguria, particolarmente abbondanti su quest'ultima. E "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".Per questo è stata valutata per domani, 20 ottobre, allerta arancione sui bacini centrali e occidentali della Liguria. Allerta gialla sui restanti settori liguri, sull'Emilia- Romagna occidentale, sul Piemonte orientale, sulla Valle d'Aosta orientale, sulla Lombardia settentrionale e sulla Toscana settentrionale.