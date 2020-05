Protezione civile: ancora temporali e venti di burrasca al Nord

Palermo, 14 mag. (askanews) - Ancora temporali e venti di burrasca al Nord: allerta arancione della Protezione civile sulla Lombardia e allerta gialla in 5 regioni."Una depressione di origine atlantica presente sulla penisola iberica - spiega il Dipartimento della Protezione civile - favorisce un consistente flusso di correnti sud-occidentali verso l'Italia, contribuendo all'aumento dell'instabilità al Nord con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, e un rinforzo dei venti meridionali. Altrove tempo stabile con temperature ancora elevate, specie al Sud".Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento(protezionecivile.gov.it).L'avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 14 maggio, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia, con possibili mareggiate lungo le coste della Liguria. Previste, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio e domani, venerdì 15 maggio, allerta arancione su gran parte della Lombardia e allerta gialla in Liguria e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.