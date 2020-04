Protesta ristoratori, chiavi a Decaro

(ANSA) - BARI, 29 APR - Una chiave in cartone che rappresenta le 3.500 chiavi di imprenditori del mondo Ho.re.ca. (hotel, ristoranti e bar) e dei locali di pubblico spettacolo di tutta la Puglia è stata consegnata simbolicamente questa mattina al sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro. I ristoratori pugliesi hanno aderito alla manifestazione di protesta organizzata dall'associazione Movimento Impresa per chiedere al Governo misure più incisive per il rilancio del settore dopo questo periodo di lockdown per l'emergenza coronavirus. L'iniziativa, partita da Bari, ha coinvolto 185mila attività di 19 regioni in tutta Italia.