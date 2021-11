Torna in piazza la protesta dei precari del Cnr: '400 ricercatori fuori a dicembre. Eppure i soldi ci sono'

E' una corsa contro il tempo quella dei circa 400 tra ricercatori e tecnologi del Cnr che ancora attendono di essere stabilizzati. Tra meno di due mesi infatti la gran parte dei contratti a termine scadrà avviando la fase di non ritorno. Progetti di ricerca importanti, remunerativi per lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche che rischiano di interrompersi bruscamente gettando nell'indifferenziata anni di lavoro al servizio della scienza. Un danno enorme per tutto il Paese. Le promesse di stabilizzazione di tutti i lavoratori fatte nei mesi scorsi insomma non avranno seguito, è il timore dei ricercatori che, riuniti nel Coordinamento precari uniti del Cnr insieme alle sigle sindacali, non intendono dare il passo a chi disattende le promesse. Al sit in davanti alla sede romana del Cnr convocato ieri fa seguito un tavolo tecnico che andrà avanti per tutta la giornata di oggi.

"Grazie al D.Lgs 75/2017, noto anche come Legge Madia, il Cnr, in tre anni, ha potuto stabilizzare circa 1500 persone, ma restano ancora 400 lavoratori, molti dei quali idonei in graduatorie di procedure concorsuali riservate e prossime alla scadenza, che restano ancora in attesa di assunzione - si legge in una nota inviata a Tiscali News dal Coordinamento precari uniti -. Il Cnr ha le risorse economiche per poter concludere il processo assunzionale del personale precario, essendo nelle disponibilità dell’ente non solo 3,3 milioni di euro vincolati alle stabilizzazioni (DM n. 614 del 19/05/2021), ma ulteriori 6,6 milioni dello stesso decreto e 22,8 milioni di euro provenienti dal cosiddetto Decreto Rilancia Italia da impiegare per assunzioni".

L'impegno per le assunzioni era stato preso davanti alle sigle sindacali dal Dg dell'Ente in un incontro dello scorso 22 settembre. In quella sede, come testimonia un comunicato sindacale, si era assicurato di "completare entro la scadenza del termine di validità delle graduatorie C2, il percorso di stabilizzazione di tutti gli idonei". Un impegno si era detto che sarebbe stato formalizzato "entro la prima metà di novembre e deliberato entro la fine dello stesso mese per poi procedere alla presa di servizio in tempo utile, entro e non oltre la dara del 13 dicembre 2021".

Tempus fugit dicevano i latini e la tabella di marcia indicata è già stata disattesa. Eppure rassicurazioni ne erano arrivate tante, comprese quelle giunte dalla presidente Maria Chiara Carrozza che, in più occasioni, si legge ancora nella nota, aveva espresso la necessità "che i lavoratori che svolgono da anni le attività di ricerca all’interno dell’ente con contratti flessibili, spesso rinnovati di mese in mese, debbano avere accesso a quelli che sono considerati diritti fondamentali, ed essere al contempo gratificati professionalmente e socialmente".

Promesse non mantenute?

Prese di posizione oggi offuscate dalle "dichiarazioni contraddittorie" fatte dai vertici dell'Istituto in diverse occasioni, e che oggi costringono ancora i ricercatori alla piazza.

Ma l'assunzione dei precari non può attendere oltre. Non ci sono 'scuse' di sorta, sottolineano i membri del coordinamento. "E’ infatti previsto un importante finanziamento in legge di bilancio per il rilancio del CNR - sostengono -, e la mancata assunzione dei lavoratori precari, che rappresentano risorse umane con competenze e professionalità consolidate, comporterebbe una grave perdita per l'ente soprattutto in vista delle esigenze legate al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza". I lavoratori fanno inoltre notare che nel frattempo le cose sono andate avanti e si è formata "un'altra sacca di personale precario" che oggi ha i requisiti necessari "per essere stabilizzata", per effetto della legge Madia.

Quello che balza agli occhi è che dei ricercatori e tecnologi precari si parla proprio nel momento in cui la ricerca è la prima attrice di un contesto scenico nel quale la pandemia in corso e l'emergenza climatica chiedono uno sforzo massimo per trovare soluzioni scientifiche utili per arginare conseguenze che già si mostrano in tutta la loro drammaticità. "Non è più possibile parlare dell’importanza della ricerca in un momento storico in cui la ricerca rappresenta più che mai il mezzo indispensabile per garantire cure e vaccini sempre più efficaci e permettere, di conseguenza, la ripresa economica a livello globale, senza tenere conto di chi svolge queste attività, spesso in condizioni di precarietà contrattuale". Ora più che mai la crescita e il benessere della nostra società passano attraverso questi fattori.