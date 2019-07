Colline del Prosecco patrimonio dell'Unesco. Il successo tra le paure per l'effetto di erosione e pesticidi

Era un trionfo atteso, e trionfo è stato. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco, riunitosi a Baku (Azerbaijan), ha iscritto all'unanimità i paesaggi vitivinicoli delle colline del Prosecco superiore di Conegliano e Valdobbiadene nella Lista dei siti patrimoni culturali e naturali dell'umanità. Per il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli: "Un altro obiettivo centrato. ancora una volta il nostro Paese, con 55 siti in lista, dimostra di avere eccellenze uniche al mondo e si conferma tra le nazioni con il maggior numero di luoghi e attività inserite nel patrimonio Unesco. C'è di che esserne fieri ma è anche una grande responsabilità perché bisogna mantenere alti gli standard".

"Gestire il territorio in maniera responsabile"

Ai complimenti del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si aggiungono di fronte a questo importante riconoscimento quelli del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: "Si tratta di un bel risultato per il nostro territorio e mi complimento con il ministro Centinaio (alle Politiche agricole alimentari, ndr) e il presidente Zaia per il successo a lungo atteso. Con questa decisione l'Unesco ha riconosciuto come il territorio veneto di Conegliano e Valdobbiadene sia un superlativo della bellezza, una eccellenza mondiale, il risultato di una felice interazione tra natura e uomo, tramandata da generazione in generazione nel corso dei secoli, il cui paesaggio è caratterizzato da una scenografia mozzafiato". Poi la sottolinatura di Costa che torna alle polemiche e preoccupazioni che da sempre inseguono la produzione dell'eccellenza enologica italian: "L'iscrizione delle colline del Prosecco nella Lista dei patrimoni dell'umanità impone, ora, una maggiore responsabilità nella gestione del territorio: adesso che le luci del mondo si sono accese su questa zona, e che tutto il mondo ci guarda e ci guarderà nei prossimi anni, è fondamentale che tutti gli attori istituzionali aumentino l'impegno per la tutela dell'ecosistema e della biodiversità trasformando questa zona in un esempio di sostenibilità libero dai pesticidi. Noi faremo la nostra parte".

Le proteste degli ambientalisti e l'allarme degli esperti

Tra i prodotti italiani di maggior successo al mondo, e tra quelli che si cerca di imitare in versioni "tarocche", come accade ad esempio anche al Grana e al Parmigiano, oggetto continuo di operazioni antisofisticazione per difenderne la provenienza e le caratteristiche uniche, il prosecco è un successo internazionale in continua ascesa, come ha sottolineato di fronte all'inserimento nel patrimonio dell'Unesco Ettore Prandini, presidente di Coldiretti: "Delle 464 milioni di bottiglie Doc vendute lo scorso anno, prodotte su oltre 24mila ettari di vigneti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, circa 2 su 3 sono state vendute all’estero dove la Gran Bretagna è di gran lunga il Paese che ne consuma di più". Ma da tempo esistono preoccupazioni sulle ricadute delle tecniche di produzione usate per le celebri bollicine italiane. Un tema che divide nettamente chi denuncia l'inquinamento e l'erosione dei terreni usati per le colture della glera, l'uva usata per questo celebre alcolico re dello spritz, dai produttori che ogni volta protestano per il danno di immagine e le notizie a loro dire esagerate. In particolare era stato un servizio di Striscia la Notizia, poi ripreso dal sito di test su prodotti a tutela dei consumatori Il Salvagente, a riportare a galla le preoccupazioni per l'uso di glifosato e pesticidi. E raccogliendo le proteste anche di parte degli abitanti delle zone vicine alle attività di produzione del prosecco. La scienziata Fiorella Belpoggi, direttrice della Fondazione Ramazzini, tra i centri di tossicologia ambientale più prestigiosi del mondo, ancora l'anno scorso metteva in guardia sulle ormai 80 mila sostanze chimiche usate nella produzione agricola. Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, sottolineava come l'unico campione biologico certificato avesse ancora al suo interno percentuali, seppur minime (0,004 mg) di Folpet, un fungicida vicino alla tossicità del Glifosato, come riportava il mensile. Un tema che non trova insensibili i produttori, dato che esistono piccole produzioni che prediligono vinificazioni più naturali e biologiche. Ma la questione resta irrisolta, come ha ricordato il ministro Costa.

Erosione trentuno volte superiore al normale

A non tifare per il riconoscimento poi arrivato da parte dell'Unesco era il fronte ambientalista che comprende, tra gli altri, Wwf, Legambiente, Pesticides Action Network, Marcia Stop pesticidi, Colli Puri. Ma la criticità sul consumo di terreno per la produzione di prosecco è stata sottolineata dallo studio dell'Università di Padova pubblicato sulla rivista Plos One, secondo cui negli ultimi sette anni i terreni dedicati al prosecco Docg mostrano un indice di erosione trentuno volte superiore a quello considerato accettabile in ambito europeo. Per avere una bottiglia di prosecco si consumano 3,3 chili di terra. Il territorio campionato dallo studio comprende 215 chilometri quadrati della zona tradizionale Conegliano-Valdobbiadene, che però nel tempo si è allargata a comprendere altre zone del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia. Secondo lo studio padovano diretto dal professor Massimo De Marchi, siamo già a un livello critico di non sopportabilità ambientale. Per questo nel giorno del trionfo del prosecco inserito tra le eccellenze mondiali dall'Unesco, le parole del ministro dell'Ambiente, Costa, tornano al tema della tutela del territorio e della biodiversità.