Proroga dello smart working per i fragili. Nel privato anche per i genitori di figli under 14

Proroga al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore privato anche in assenza degli accordi individuali e "a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione". E' quanto prevede un emendamento al Milleproroghe presentato dal Pd, a prima firma di Antonio Nicita e approvato all'unanimità nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato.

Le coperture

Via libera all’unanimità delle Commissioni anche a un altro emendamento, presentato dai relatori e che raccoglie proposte sia di maggioranza che di opposizione, che proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 la possibilità per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati della possibilità di lavorare in smart working, essendo adibiti ad altre mansioni e a retribuzione piena. La misura aveva bisogno di coperture, in particolare per i dipendenti della Pa che sono stati reperiti oggi dal Governo: 16 milioni. In sostanza la questione riguarda i lavoratori fragili che, per poter fruire del lavoro agile, devono essere adibiti ad altre mansioni e “sostituiti” (come gli infermieri).

Impegno personale presidente Meloni

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine dei lavori delle commissioni ha spiegato che sulla questione della proroga dello smart working per i lavoratori fragili, in particolare della Pa, "c’è stato l’impegno personale da parte della presidente Meloni a risolvere questa questione che era purtroppo arenata per una difficoltà a reperire le risorse. Ringrazio gli uffici. I Ministeri hanno lavorato tutta la notte e tutta la mattina per riuscire a recuperare i 16 milioni di euro necessari a prorogare la norma fino al 30 giugno. Un lavoro molto complesso che però ci ha consentito di risolvere anche questa questione che stava a cuore a tutta la Commissione", ha concluso Ciriani.

L’apertura della ministra Calderone

La legge di Bilancio aveva prorogato lo smart working per i lavoratori fragili fino al 31 marzo. A fine gennaio la ministra del Lavoro Marina Calderone, replicando a una interrogazione del Pd in Senato, aveva detto che "il ministero del Lavoro sosterrà ogni iniziativa volta alla proroga almeno trimestrale del lavoro agile per i fragili". In quell’occasione, dunque, l’esecutivo si era impegnato a un “parere favorevole” sull’intervento.