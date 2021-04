Turismo, Bonaccini al ministro del turismo Garavaglia:"Rigetti l'idea delle isole Covid-free"

Pensieri diversi, ragionamenti necessari. "Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di 'isole covid free'. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre". E' il messaggio lanciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna su Facebook al ministro del Turismo, annunciato a un evento online organizzato dalla Fiera di Rimini. "Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo", ha aggiunto Bonaccini. Bisogna seguire, ha anche detto Bonaccini al Corriere, "la lezione inglese e vaccinare l`intera popolazione nel più breve tempo possibile. Preoccupato? Come non esserlo, dopo mesi di ritardi e tagli? Adesso però basta. I 50 milioni di dosi entro giugno e gli 80 nel terzo trimestre devono essere garantiti, per vaccinare tutti gli italiani entro la fine dell`estate".

Il ministro del Turismo Garavaglia

Di diverso avviso il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. "Ogni settimana che passa perdiamo pezzi di Pil e non ce lo possiamo permettere", ha detto in un'intervista a La Stampa Garavaglia, ed è per questo che il 2 giugno, festa della Repubblica italiana, "è una data finale entro la quale mi auguro sia aperto tutto o quasi tutto. Ovviamente dipende dal piano vaccinale", ma "si potrà iniziare a dare delle date settore per settore, con dei protocolli che possono essere più stringenti in una fase iniziale e diventare più larghi con il passaredel tempo". E anche ad aprile si possono aprire attività come la ristorazione, appena ci sono le condizioni".

Il green pass per viaggiare

Per Garavaglia "bisogna essere molto prudenti", ma "ciò non vuol dire che non si deve programmare. Ci sono attività che hanno bisogno di settimane se non di mesi di anticipo per programmare l`apertura", come "il tema dei congressi e delle fiere internazionali" che è "fondamentale perché significa mettere in sicurezza già qualche evento estivo, ad esempio Pitti Uomo a Firenze". Il green pass per viaggiare secondo il ministro è possibile anticiparlo rispetto all'Europa: "I tempi dell`Europa non sono ancora certi, si parla di 15 giugno. Secondo noi bisogna anticipare unpo` pergarantirela circolazione nei tempi giusti e per programmare la stagione estiva. Isole free covid? Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme", ha concluso Garavaglia.

Il pensiero di Massimiliano Fedriga

Vicino al pensiero di Garavaglia, Fedriga, presidente della Conferenza delle regioni. "Dobbiamo sfruttare la bella stagione per attività all'aperto penso ai ristorante, alle lezioni individuali nelle palestre, al'ingresso contingentato in teatri e cinema, misure che servono a dare speranza, senza speranza si rischia l'anarchia", ha sostenuto a Rainews24. "No deve essere una lotta tra chi rispetta e chi non rispetta le regole - sostiene Fedriga -, dobbiamo unire il paese, avere senso della realtà e fiducia che ci muoviamo insieme, condivisione degli obiettivi e dobbiamo farlo non scegliendo la soluzione perfetta ma quella realizzabile nel concreto perchè se è solo un pezzo di carta diventa carta straccia".

"Come Conferenza delle regioni abbiamo già iniziato a lavorare sulle linee gida per riaprire, con grande senso di collaborazione", ha rilevato il presidente della conferenza delle regioni. "Io ho vissuto diverse settimane in zona rossa anche nella mia regione ed è molto diversa da quella di un anno fa anche come collaborazione dei cittadini - avverte - per contenere la pandemia è utile riallacciare i rapporti tra istituzioni e cittadini permettendo di riaprire con regolee ferree, meglio regole rispettate che divieti non rispettati altrimenti rischiamo".