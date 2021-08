Il desiderio di fotografare l’alba si è trasformato in tragedia: promessa dell'atletica precipita per 15 metri e muore

Tragedia in alta montagna, la giovane promessa dell’atletica Francesca Mirarchi, 19enne di Lissone vicino Milano è stata ritrovata venerdì in fondo a una scarpata di 15 metri. La giovane, aveva passato la notte in tenda con tre amici, una ragazza e due ragazzi, vicino ai Laghi Gemelli, una delle mete più famose del Parco delle Orobie Bergamasche. Ma al sorgere del sole attratta dal meraviglioso scenario si è allontanata per fotografare l'alba. E non è più tornata.

L'allarme e le ricerche

Quando i suoi compagni di escursione si sono svegliati hanno subito capito che qualcosa non andava. I quattro infatti erano rimasti d'accordo di scendere a valle di buon mattino perché le previsioni davano brutto . Immediati i soccorsi della guardia di finanza delle squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che hanno portato sul posto i loro cani molecolari. Una mobilitazione che, purtroppo, non ha dato l’esito sperato. Francesca è stata ritrovata verso le quattro del pomeriggio priva di vita, sul fondo di un canalone. Era precipitata, complice probabilmente il buio prima dell'alba.

Francesca, giovane promessa dello sport

Francesca Mirarchi era una giovane promessa dell'atletica leggera: tra l'altro nel 2018, con la divisa dell'Atletica Riccardi Milano 1946, aveva partecipato alla rassegna tricolore allieve sui 400 ostacoli. Era tesserata per la Cba Cinisello Balsamo e figlia di Giuseppe Mirarchi, presidente della società e figura molto conosciuta nell’atletica milanese e brianzola.

Il mondo dell’atletica in lutto

Ora il mondo dell'atletica leggera è in lutto e le condoglianze riempiono la pagina Facebook dell'Atletica Riccardi 1946. Alla famiglia, in questo momento di dolore, va l’ideale abbraccio del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana", il messaggio pubblicato sul sito della Federazione Italiana di Atletica Leggera. “Angelo chiamato in cielo” scrive Peppe; “che dolore per tutta la famiglia dell'atletica”, fa eco Esther; e di “incidente incredibile” parla Franco, mentre tutti descrivono la ragazza come "estroversa, solare, educata e discreta". E Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello, ha aggiunto sulla propria pagina Facebook: "Sono vicino alla famiglia, anche per l’amicizia che mi lega al padre Beppe, presidente della società sportiva Cba. Una tragedia su cui non ci sono parole".

La notizia è rimbalzata immediatamente in Brianza ed anche a Cinisello Balsamo, dove Francesca aveva da poco avviato un tirocinio in Comune legato al servizio civile e dove la famiglia - legata alla società sportiva Cba - è piuttosto conosciuta. I funerali della ragazza si sono celebrati a Lissone lunedì 2 agosto.