Progettista, i lavori del Museo della Shoah al via in primavera

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Credo veramente che i lavori cominceranno in primavera". Così il progettista del Museo della Shoah, l'architetto Luca Zevi, p sull'apertura del cantiere dopo l'ok ieri del Consiglio dei ministri. "Le sovrintendenze hanno confermato i loro pareri favorevoli per l'area di Villa Torlonia - dice all'ANSA -. E' stato richiesto un approfondimento sull'indagine archeologica che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Sull'area, quindi, non credo ci sia alcun ostacolo". (ANSA).