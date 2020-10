“Sesso con una studentessa 16enne”: professore rinviato a giudizio a Monza

Un professore di lettere di 60 anni è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza per 'atti sessuali con minori con l'abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione', per aver avuto una relazione con una delle sue allieve, 16 anni, conosciuta in classe a Lissone (Monza). Tra i due le effusioni sarebbero scattate dopo un breve corteggiamento da parte dell'uomo che, secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, avrebbe dichiarato di essersi innamorato tanto da aver chiesto il divorzio a sua moglie. A far emergere il rapporto è stato un bacio scambiato nei corridoi, immortalato da un alunno, finito prima nelle mani di un'altra professoressa e poi della preside.

Le prime effusioni sarebbero dunque avvenute a scuola. Successivamente il docente avrebbe incontrato la sedicenne in un immobile di sua proprietà. L’alunna aveva parlato solo qualche volta con una amica della relazione. L’insegnante, sposato e padre di famiglia, vuole affrontare il dibattimento e difendersi in aula. Si è rivolto all’avvocato Simone Vismara. Il legale – ha spiegato il cronista del Corriere della Sera - è pronto a sostenere che l’imputato «non ha fatto valere in alcun modo il suo ruolo di insegnante», ma che, a detta sua, «provava un sentimento sincero nei confronti della ragazza», tanto che «ne aveva parlato alla moglie», che era «pronto a lasciare», e che «verrà chiamata a testimoniare».

Il legale ha sottolineato che l’ipotesi di reato iniziale era quella di violenza, poi riqualificata in atti sessuali con minori. Anche la ragazza, che in un primo momento pareva non voler denunciare il professore, verrà sentita in aula per ricostruire i contorni della vicenda.