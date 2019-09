Procura ordina trasfusione per bimba

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 25 SET - Una bimba di 10 mesi, operata d'urgenza all'ospedale di Legnano (Milano) per una commozione cerebrale dovuta a una caduta, ha rischiato di morire perché i suoi genitori, testimoni di Geova, non volevano che i medici le praticassero una trasfusione di sangue che si era resa necessaria durante l'intervento. A darne notizia sono oggi alcuni quotidiani spiegando che a dare il via libera ai chirurghi è intervenuta la Procura per i Minorenni di Milano - su richiesta dei carabinieri chiamati dall'ospedale - che con provvedimento di urgenza ha temporaneamente sospeso la podestà genitoriale.