Processo al dottor morte, un’infermiera "Cazzaniga si spendeva per i pazienti era il leader del Pronto soccorso"

Va avanti al tribunale di Busto Arsizio il processo a carico Leonardo Cazzaniga. Il medico anestesista, ex viceprimario del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, è accusato degli omicidi di undici pazienti in corsia e di quelli di tre familiari, il marito, la madre e il suocero della sua amante, l’infermiera Laura Taroni. Ancora una volta la vera protagosnista del processo è la Taroni già condannata in abbreviato a trent’anni di reclusione per due degli omicidi familiari.

“Sei un’assassina”

“Sei un'assassina”. Così Alessia Molteni, infermiera al pronto soccorso di Saronno dal gennaio 2011 al giugno del 2012 riferendosi all’ex compagna di Cazzanigra mentre risponde alle domande che riguardano il ricovero di Massimo Guerra, marito della Taroni, all’ospedale Sant’Anna di Como, il 17 aprile 2012, per ipoglicemia. Il pubblico ministero Maria Cristina Ria è pronto a sottoporre alla teste il verbale delle dichiarazioni rese il 23 marzo di un anno fa: in cui dichiarava che la sera del ricovero a Como di Guerra Massimo era di turno con il dottor Favia (medico del pronto soccorso - ndr).

Il ricovero di Guerra Massimo

“Ricordo di aver sentito, anche se non completamente, una telefonata nel corso della quale il medico visibilmente agitato diceva a Laura Taroni ‘Laura sei una assassina’. Mi avvicinai a lui e gli chiesi cosa stesse succedendo; lui mi disse di essere arrabbiato con Laura che gli aveva fatto inserire una richiesta di analisi del sangue a nome del marito pur non essendo questo presente e oltretutto il valore di glicemia risultato da quelle false analisi era elevatissimo”. La teste conferma, sia pure attenuando, le parole del verbale: “Il dottor Favia era nell’ambulatorio A e parlava al cellulare con la Taroni. Le diceva. ‘Cosa hai fatto? Cosa hai fatto?’”

Per Cazzanigra solo elogi

Una domanda del difensore Ennio Buffoli, dà modo all’infermiera di tessere un pubblico elogio di Cazzaniga: “Si spendeva per i pazienti, lo cercavano, per esperienza e competenza. Era il leader del pronto soccorso. Quando arrivava un caso difficile era il suo”. Una sosta per un conciliabolo fra le parti. Un rapidissimo scambio di battute. La teste chiede a Cazzaniga “Come stai?” e ha un attimo di commozione alla risposta sconsolata dell’imputato sulla vita di oggi.

"Fatti gli affari tuoi"

Ricorda anche di avere sentito la Taroni dire più volte che avrebbe mischiato dei betabloccanti nel pesto per il marito. Un altra frase riguardava la somministrazione di Laroxil, un antidepressivo: «Così non gli funziona». Dalla testimonianza una nuova conferma delle mancate risposte agli allarmi su quanto accadeva nel pronto soccorso: «Poco prima di lasciare il reparto parlai con il dottor Scoppetta (il primario del pronto soccorso - ndr). Dissi che stavano succedendo cose strane, che avevo dei dubbi sul diabete di Guerra, anche sulle provette, che risultavano ricoveri che non c’erano stati. Scoppetta mi rispose che tanto me ne sarei andata a breve. ‘Fatti gli affari tuoi’".

Il fax inviato ai carabinieri

Lo stesso giorno è stato chiamato a deporre anche Giuseppe Regina, all’epoca comandante della compagnia carabinieri di Saronno con il grado di capitano, oggi maggiore, Il militare ha risposto depone sugli accertamenti svolti per comprendere l’iter del fax che l’ospedale di Saronno invia alla stazione carabinieri. Si riferisce al ricovero di Massimo Guerra il 12 novembre del 2011. È in stato di presincope. Le analisi rivelano la presenza nelle urine di carbamazepina (antiepilettico) e flecainide (antiaritmico). Il fax viene ricevuto dai miliari di Saronno alle 9.35 del 23 novembre 2011 ma per errore è stato inserito nel‘fascicolo permanente” di Massimo Guerra, creato per l’attività commerciale di Guerra, che aveva subito dei furti.