Processo Asl Benevento, De Girolamo: 'Oggi ha vinto giustizia'

Roma 11 dic. (Adnkronos) - "Oggi ha vinto la giustizia, io ho solo perso 7 anni di serenità. Mi sono dimessa da ministro, pur non essendo indagata, per difendere la mia dignità. L'ho fatto sempre nel processo e non dal processo. Oggi le tre donne del Collegio mi restituiscono fiducia e voglia di continuare a combattere per le cose giuste". Così all'Adnkronos l'ex ministro dell'Agricoltura ed ex parlamentare di Forza Italia e Nuovo Centrodestra, Nunzia De Girolamo, commenta la sua assoluzione "perché il fatto non sussiste" insieme ad altri 7 imputati nel processo su appalti e consulenze esterne dell'Asl di Benevento. "Io non ho mai avuto paura della magistratura, ma della cattiveria che mi ha circondato in questi anni", ha aggiunto.