Processo per falso, la sindaca Raggi assolta anche in appello: "Vittoria mia e dello staff, io lasciata sola. M5S rifletta"

La lettura della sentenza di assoluzione che in appello conferma quella di primo grado. L'applauso in aula, e i sassolini che si levano dalle scarpe. Virginia Raggi si libera dal processo che l'ha vista imputata in questi anni per falso nella nomina di Renato Marra, fratello delle ex capo del personale del Comune di Roma, Raffaele, promosso a capo dipartimento del turismo. Nomina che poi venne annullata e per la quale la Raggi era stata assolta in primo grado poiché il fatto non costituisce reato. Ma in appello la Pg di Roma, Emma D'Ortona aveva la condanna a dieci mesi di reclusione per la prima cittadina della Capitale.

La difesa della sindaca

Sulla nomina del fratello di Marra, Virginia Raggi si era sempre difesa dicendo che era stata una sua iniziativa e che non dipendendeva da favori da fare o rendere al suo capo del personale. Gli inquirenti non avevano creduto a questa versione ed insisrtevano per il falso, dopo l'assoluzione in primo grado. Basandosi su chat trovate nello smartphone della sindaca, dove in particolare si lamentava per l'aumento di stipendio di 20mila euro assegnato a Renato Marra, prendendosela con suo fratello Raffaele che non l'aveva informata. Avuta la conferma dell'assoluzione in appello, la Raggi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

"Lasciata sola, tanti riflettano soprattutto dentro il M5S"

Questa è una mia vittoria e del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto all'interno del MoVimento 5 Stelle. Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio. Chi ha la coscienza a posto non si offendera per queste parole ma tanti altri almeno oggi abbiamo la decenza di tacere. Se vogliono dire o fare qualcosa realmente, facciano arrivare risorse e gli strumenti per utilizzarle ai romani e alla mia città. C'è una legge di bilancio per dimostrare con i fatti di voler fare politica. Il resto sono chiacchiere