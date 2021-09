Sole e caldo: primo weekend d'autunno dal sapore estivo. Ma domenica si cambia: piogge e temporali

Sarà un weekend caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone che favorirà un sabato stabile praticamente su tutta Italia, con il supporto di calde correnti nordafricane che faranno alzare la colonnina di mercurio portandola su valori di fatto estivi. Si scorgeranno tuttavia i primi intoppi al Nordovest, con un graduale aumento della nuvolosità dovuto all'avvicinamento di un fronte dalla Francia che cercherà di smantellare l'anticiclone presente alle latitudini mediterranee.

Questo sarà più incisivo nella giornata di domenica quando riuscirà a conquistare il Nord Italia a partire dalle regioni di Nordovest, innescando un peggioramento e un calo delle temperature diurne a suon di piogge e temporali che coinvolgeranno anche Toscana e Triveneto, localmente anche di forte intensità. Il resto d'Italia invece continuerà ad essere protetto dall'anticiclone che determinerà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con temperature in ulteriore aumento al Sud e sul medio Adriatico per il continuo afflusso di correnti nord africane. Ecco i dettagli:

Sabato

Sarà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata, pur con qualche innocuo annuvolamento su sud Sicilia, est Sardegna, Liguria e Val Padana occidentale. In giornata il sole verrà offuscato dal passaggio di velature e nubi alte e stratificate sulle regioni del Centro-Nord, mentre al Nordovest la nuvolosità andrà compattandosi dando luogo a qualche pioggia in Liguria tra Savonese e Genovese, la sera qua e là anche sulle Alpi occidentali. Ulteriore lieve aumento delle temperature su tutte le regioni con valori di nuovo tardo estivi, ad eccezione del Nordovest dove si cominceranno a perdere i primi gradi.

Domenica

Peggiora sin dal mattino al Nordovest con piogge e temporali fino a ovest Lombardia, ovest Emilia e alta Toscana, anche forti e in estensione nel corso della giornata a Triveneto, Emilia centro-occidentale e resto della Toscana. Entro sera qualche fenomeno in sconfinamento ad alto Lazio e Umbria. Attenzione perché in giornata sono attesi rovesci e temporali localmente anche di forte intensità su Verbano, medio-alta Lombardia, ovest Emilia e soprattutto tra Spezzino e Versilia, dove saranno possibili grandinate e nubifragi.

In giornata attenuazione dei fenomeni su ovest Alpi e Ponente Ligure. Sul resto d'Italia tempo più soleggiato, pur con sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse sul nord della Sardegna dove non è esclusa qualche debole pioggia. Temperature in calo al Nord e sull'alto Tirreno, in ulteriore lieve aumento al Sud e sul medio Adriatico. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.