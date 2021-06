Primo weekend 'bianco', a Roma piazze movida a numero chiuso

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Varchi di accesso in entrata e in uscita in alcune piazze della movida a Roma per contingentare gli accessi. Sono alcune delle misure di sicurezza messe a punto dalla Questura per il primo weekend in zona bianca. Il piano scatterà già stasera. Secondo quanto si è appreso, i varchi saranno in piazza Campo de' Fiori e Pigneto. Mentre a Madonna dei Monti la piazza sarà transennata attorno alla fontana. Domani e domenica ci sarà il contingentamento degli accessi anche a Fontana di Trevi e piazza di Spagna. (ANSA).