Primo Maggio, Matarella: 'L'obiettivo zero morti sul lavoro'. I sindacati: 'Strage infinita'. Scontri a Torino

"Al lavoro per la pace". E' lo slogan della manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil, che quest'anno si svolge ad Assisi, in piazza San Francesco. In piazza i tre segretari generali dei sindacati, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombarbieri. Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha ricordato che: "L'obiettivo è quello di avere zero morti".

Matarella: "L'obiettivo zero morti sul lavoro"

Primo Maggio, celebrazione della Festa del lavoro con il presidente della Repubblica Mattarella. La sicurezza sul lavoro e "l'integrità della persona e dei lavoratori è parte essenziale del nostro patto costituzionale" e "vorremmo che intorno a questa necessità si mobilitasse il fronte più ampio, un patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare con forza l'impegno a combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie, rappresenta una umiliazione per il mondo delle imprese e una sconfitta per chi, producendo beni e servizi, vede la propria attività sfigurata da queste morti".

Sbarra (Cisl): "Quasi 1.300 ogni anno, una strage infinita"

"Grazie al presidente Mattarella per aver ricordato l'impegno per la sicurezza sul lavoro", ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. "C'è una strage infinita, vergognosa, che ha visto oltre 13 mila vittime nell'ultimo decennio, quasi 1.300 ogni anno, più di tre al giorno, soprattutto giovani e donne. Serve una svolta, non abbiamo più tempo né sangue da dare", ha rimarcato il segretario generale della Cisl. Sbarra ha sottolineato la necessità di "più controlli, migliore coordinamento, una patente a punti per le aziende legata anche agli appalti. Il lavoro è vita, non può trasformarsi in luogo e causa di morte. Bisogna affernare che la sicurezza non può essere un costo ma un investimento".

Landini (Cgil): "Il mondo del lavoro è per la pace"

Secondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, "il mondo del lavoro è per la pace e contro qualsiasi guerra". La guerra "non può essere lo strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati. La guerra non si sconfigge con la guerra e non è possibile pensare che siamo più sicuri se aumentiamo gli investimenti in armi. Se si investe in armi prima o poi verranno utilizzate". "E' il momento non di riarmare ma della trattiva, della discussione", ha aggiunto Landini. "Al presidente di Confindustria chiediamo: 'dobbiamo aumentare le buste paga o i profitti'? Si diano gli aiuti alle imprese ma condizionamoli a chi investe, non licenzia, non delocalizza", ha detto il segretario generale della Cgil. Parlando del lavoro, Landini si è soffermato sul tema della precarietà: "Abbiamo un male che si chiama precarietà. Bisogna cambiare le leggi balorde fatte in questi anni" e a questo proposito ribadisce la proposta di "introdurre un'unica forma di contratto di inserimento basato sulla formazione e sulla stabilità. L'altra condizione è rinnovare i contratti, non avendo a riferimento l'inflazione finta ma reale".

Bombardieri (Uil): "Rinnovare i contratti non è una richiesta eversiva"

Per il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, "continua ad esserci il dramma dei morti sul lavoro". "Serve più formazione, prevenzione e un intervento a partire dalle scuole - ha detto Bombardieri -. Bisogna che il governo abbia il coraggio di dire che le aziende che violano le norme sulla sicurezza non possono partecipare ai bandi pubblici e che le associazioni datoriali siano in grado di affermare che le aziende associate che violano le norme vanno fuori". "È necessario istituire una procura unica per i temi della sicurezza", ha aggiunto. "Se necessario ragioniamo su uno scostamento di bilancio. Rinnoviamo i contratti, interveniamo sui salari e sulle pensioni. Se non aiutiamo i consumi, il Paese si ferma. Servono risposte immediate". Il segretario generale della Uil ha ricordato che ci sono "sette milioni di lavoratori che hanno il contratto scaduto, che anche i pensionati perdono potere d'acquisto". Sul salario minimo "applichiamolo sui minimi contrattuali", rimarca. Rivolgendosi quindi al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il leader della Uil ribatte che "chiedere aumenti salariali non è un comportamento eversivo. Bonomi venga con noi a parlare con gli operai, con chi ha perso il lavoro e vedrà che cambierà idea".

Scontri a Torino

Tensione al corteo del Primo Maggio a Torino tra le forze dell'ordine e un gruppo di lavoratori del food delivery che chiedeva di sfilare "per portare la loro voce di sfruttati". I rider hanno cercato di entrare nel corteo da Galleria San Federico, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine in assetto anti sommossa. Poi una doppia carica della polizia al corteo antagonista. Le forze dell'ordine hanno preso a manganellate i manifestanti per farli indietreggiare. Dal corteo antagonista si è levato a più riprese il grido "Vergogna!". Otto agenti del Reparto Mobile sono rimasti contusi durante i disordini. Alle cariche di alleggerimento della polizia, i manifestanti hanno risposto usando i bastoni dei cartelli e lanciando uova di vernice. Anche gli antagonisti lamentano 5 feriti tra le loro fila ed accusano la polizia di avere agito "con violentissime cariche, completamente a freddo contro lo spezzone sociale per impedire alla Torino del futuro di entrare in piazza San Carlo", è l'accusa su social del centro sociale Askatasuna.