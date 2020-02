Primo contagiato nel milanese,ha 78 anni

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - E' un uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al Coronavirus. L'uomo è ricoverato al San Raffaele da una settimana. "Restiamo cauti, manteniamo lo stato di allerta e valuteremo nelle prossime ore quali provvedimenti prendere": ha detto Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. "Stiamo ricostruendo tutti i suoi contatti - ha spiegato Di Stefano - e quelli di sua moglie, che ha qualche anno meno di lui. I medici stanno andando nella loro abitazione e la prima pista è quella dell'ospedale di Codogno ma al momento non sappiamo ancora se ci sia un collegamento con quel focolaio". "Era ricoverato da una settimana e dobbiamo capire con chi è entrato in contatto prima del ricovero. Stiamo facendo tutte le verifiche e applichiamo il protocollo previsto dal ministero", ha proseguito Di Stefano, spiegando che con la questura "stiamo valutando come muoverci per esempio per diversi tornei calcistici e per altre manifestazioni previste in città"