Primo autovelox fisso a Ischia, 1.400 infrazioni in 4 giorni

(ANSA) - ISCHIA, 05 AGO - Oltre 1.400 violazioni dei limiti di velocità in quattro giorni: è probabilmente un record quello registrato dall'impianto autovelox appena installato sulla strada litoranea che collega i comuni ischitani di Lacco Ameno e Casamicciola. Il dato è stato diffuso dalla polizia municipale di Lacco Ameno che ha attivato l'autovelox il primo agosto e dopo 96 ore ha scaricato i dati dell'impianto fornendo un report dettagliato: nel tratto di strada in cui è attivo il sistema di rilevazione della velocità (il primo fisso installato sull'isola) sono transitati oltre 68.700 veicoli nei due sensi di marcia e oltre 1.400 sono stati quelli che hanno superato il limite di 50 chilometri orari. La velocità media registrata per i trasgressori è di 62 chilometri orari e le infrazioni sono equamente divise tra auto e moto. Nei prossimi mesi è stata annunciata da parte dei comuni isolani l'installazione di altri tre autovelox fissi mentre nelle ultime settimane, in seguito all'ennesimo incidente mortale, sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine che hanno portato all'elevazione di numerosi verbali e ritiro di diverse patenti di guida. (ANSA).