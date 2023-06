Prima notte a 600 metri per minatori sardi in lotta. "Urge soluzione per farli uscire da lì"

E' trascorsa abbastanza tranquillamente la prima notte a 600 metri di profondità per il gruppo di minatori sardi che da giovedì sono asserragliati in due pozzi nella miniera di Genna Tres Montis a Silius, a 50 chilometri da Cagliari, nella provincia del Sud Sardegna. Oggi c'è attesa per l'incontro in Regione al quale sono stati invitati, tra gli altri, l'Igea, la società in house che finora ha gestito il giacimento di Fluorite e quarzo, e il nuovo concessionario privato, la Mineraria Gerrei.

I sindacati e i 34 operai sollecitano risposte per garantire il futuro occupazionale a tutti i lavoratori oltre al pagamento dell'ultima mensilità arretrata e il passo indietro su alcuni possibili trasferimenti a 200 km di distanza dal sito estrattivo. "Oggi è una giornata importante perché urge trovare una soluzione che possa permettere di fare uscire dalla miniera quei lavoratori in protesta - dice all'ANSA Giampiero Manca della Filctem Cgil di Cagliari - andremo alla riunione con questo spirito e questo intento".

"Non potevamo immaginare che dopo 30 anni di lavoro in miniera ci avrebbero buttati via come uno straccio vecchio. La miniera ha bisogno di professionalita', di specializzazioni e soprattutto bisogna che i giovani abbiano delle guide. Il rilancio non puo' partire senza la possibilita' che i giovani siano aiutati da chi ha piu' esperienza, da chi ha 30 anni di esperienza". Cosi' in un video diffuso dalla Cgil uno dei minatori di Silius, piccolo centro a 50 chilometri da Cagliari, che ha occupato insieme ad alcuni colleghi due pozzi a Gennas Tres Monti, a 600 metri di profondita'.