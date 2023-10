Raffica di perturbazioni in arrivo: nubifragi e venti tiepidi a 80 km/h. Ecco dove colpiranno

Pilotata da un vortice atlantico presente sull'Europa occidentale una perturbazione si sta avvicinando all'Italia, preceduta da un primo impulso instabile che già nel corso di lunedì, sarà causa di un graduale deterioramento del tempo a partire da Nordovest e Toscana.

Sul resto d'Italia la settimana comincia invece più stabile, con l'anticiclone africano che determina clima caldo soprattutto al Sud, destinato tra l'altro ad intensificarsi fino a martedì. Proprio martedì si potranno ancora raggiungere punte di 28/30°C sulle regioni meridionali e su quelle del medio Adriatico, per la presenza di intense correnti sciroccali che precederanno l'ingresso della perturbazione. Il fronte vero e proprio entrerà in azione martedì al Nord e in Toscana con fenomeni anche intensi che si estenderanno entro sera al resto del Centro, poi mercoledì toccherà anche al Sud. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

METEO MARTEDI: Al Nord maltempo diffuso con piogge e rovesci a tratti temporaleschi, anche intensi in Liguria dove si trasferiranno rapidamente dal Ponente al Levante, così come su Lombardia e Triveneto, specie sul Friuli VG, con possibilità di locali nubifragi; fenomeni più deboli al Nordovest, dove tenderanno ad attenuarsi entro sera. Al Centro maltempo in Toscana con piogge e temporali in estensione in giornata a Umbria e Lazio, anche di forte intensità e con possibilità di locali nubifragi entro sera. Nubi in aumento anche sulle regioni adriatiche, ma con piogge soltanto di debole intensità in arrivo dalla sera, più frequenti sulle aree interne appenniniche. Al Sud cielo sereno offuscato da velature e stratificazioni alte, in ispessimento la sera in Campania con qualche pioggia in arrivo sulle aree settentrionali. In Sardegna rapido peggioramento con piogge e temporali in estensione dal versante occidentale verso quello tirrenico. Venti tesi o forti tra sudovest e sudest. Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in aumento al Sud e sul medio Adriatico.

METEO MERCOLEDI'. Temporaneo miglioramento al Nord, ma con nuove piogge in arrivo sulle Alpi a partire da quelle occidentali. Instabile sulle regioni centro-meridionali tirreniche e in Sardegna con fenomeni in estensione fino al nord della Sicilia, più asciutto sul versante adriatico e su quello ionico salvo qualche rovescio in transito sulla bassa Puglia. Temperature in calo al Centro-Sud.

GIOVEDI' RAPIDO FRONTE SULLE REGIONI TIRRENICHE. Incanalato in un intenso flusso umido occidentale di matrice atlantica, un nuovo fronte raggiungerà le Alpi occidentali già nella serata di mercoledì. Giovedì sfilerà velocemente verso le regioni centro-meridionali interessando direttamente quelle del versante tirrenico, con piogge e rovesci dal Levante Ligure verso sud, fino alla Calabria e alla Sicilia settentrionale. Data la rapidità della successione dei fronti il tempo sarà già in miglioramento al Nord, mentre le regioni del versante adriatico non verranno coinvolte, rimanendo sottovento alla dorsale appenninica, con clima asciutto, ampi spazi soleggiati e miti raffiche di Garbino in caduta dalle vallate appenniniche.

VENERDI' PIOGGE E ROVESCI SUL MEDIO-BASSO TIRRENO. Il fronte scivolerà rapidamente al Centro-Sud, determinando venerdì piogge e rovesci prevalentemente sulle regioni tirreniche, tralasciando invece quella adriatiche che ancora una volta rimarranno sottovento all'Appennino, con conseguenti venti di Garbino. Il movimento rapido del fronte favorirà un miglioramento già in giornata anche sull'alto Tirreno, con schiarite in estensione verso sud.

CLIMA MITE. Il clima si manterrà tutto sommato mite, con tendenza ad ulteriore rialzo termico venerdì, quando sulle regioni adriatiche, ioniche e sui versanti orientali delle isole maggiori si potranno raggiungere valori anche di 26/27°C e localmente oltre.