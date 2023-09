Caldo e afa verso il picco: poi si cambia. Rischio forti temporali e nubifragi: ecco dove

La nuova settimana si apre all'insegna dell'anticiclone africano che determina stabilità e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta Italia, destinate a salire ancora di qualche grado nei prossimi giorni. Fino a mercoledì infatti il caldo continuerà ad intensificarsi soprattutto al Sud, dove sono attesi picchi anche di oltre 36°C in Puglia sul Tavoliere. Contemporaneamente al Nord qualcosa comincerà a cambiare.

MARTEDI' I PRIMI FENOMENI SULLE ALPI. L'anticiclone subirà un deterioramento, seppur lieve, all'altezza del Centro Europa. Ne approfitterà un primo impulso instabile che nel corso di martedì raggiungerà l'arco alpino, innescando qualche rovescio soprattutto sul settore centro-occidentale, ma non si tratterà ancora di fenomeni particolarmente rilevanti. Sul resto d'Italia nessuna variazione, con tempo stabile e soleggiato salvo qualche addensamento in Liguria e sull'alta Toscana.

MERCOLEDI' TEMPORALI LOCALMENTE ANCHE IN VAL PADANA. Mercoledì invece sarà la volta di un secondo impulso instabile, questa volta più organizzato di quello precedente e destinato ad entrare in azione già dalle pirme ore della giornata, con qualche rovescio o temporale nella notte che dalle Alpi sconfinerà alla pianura piemontese settentrionale. Nel corso della giornata poi rovesci e temporali si intensificheranno su tutto l'arco alpino e sconfineranno fino alla pianure pedemontane, oltre che a buona parte di quelle piemontesi e al Levante Ligure. Sono attesi in questa circostanza fenomeni a tratti anche intensi e localmente accompagnati da grandine, mentre in serata qualche temporale è atteso anche su Trevigiano, alto Veneziano e Friuli-VG. Altrove condizioni ancora stabili, salvo qualche rovescio sulla Sardegna centro-settentrionale e nel pomeriggio sulle zone interne toscane.

GIOVEDI' LOCALE INSTABILITA' AL CENTRO-NORD. L'impulso instabile che tra martedì e mercoledì porterà qualche temporale al Nord sarà seguito da un ulteriore graduale processo di deterioramento dell'anticiclone in corrispondenza dell'Europa centrale. Ne approfitteranno nuovi impulsi di instabilità che transiteranno da ovest ad est nel cuore del Continente, coinvolgendo giovedì anche tratti delle regioni settentrionali. Rovesci e temporali sono attesi soprattutto dalle ore diurne sui settori alpini e appenninici settentrionali, con locale sconfinamento dei fenomeni alle pianure del Nordest e dell'Emilia nelle ore serali. Il ramo più meridionale dell'impulso instabile scorrerà fin sulle regioni centrali e in Sardegna, generando dal pomeriggio qualche rovescio sulle zone appenniniche e isolatamente sulle coste adriatiche. Al Sud si assisterà giusto al passaggio di nubi medio-alte e stratificate, più compatte in Campania, dove entro sera sarà possibile qualche locale piovasco. Il ricambio d'aria, seppur limitato, darà luogo ad un ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

VENERDI'. Anche la giornata di venerdì sarà probabilmente caratterizzata da una certa instabilità soprattutto dal pomeriggio su Alpi e Appennino, con locali sconfinamenti dei fenomeni alla Val Padana, specie occidentale. Le temperature dovrebbero subire un ulteriore calo su tutta Italia, sepur lieve.

TENDENZA WEEKEND. Nel weekend la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente al Nordovest e sull'alto Tirreno, per l'approfondimento di un vortice sulle coste iberiche, con un nuovo carico di rovesci e temporali localmente anche forti sabato. Contemporaneamente però il vortice iberico potrebbe innescare anche la risalita di un promontorio anticiclonico africano verso il Mediterraneo centrale, responsabile di tempo più stabile al Centro-Sud con possibile nuovo incrementro delle temperature e feneomeni di instabilità relegati al Nord Italia, specie al Nordovest. Si tratta però di una tendenza che potrebbe subire modifiche a causa della distanza temporale. Vi consigliamo quiondi di seguire i prossimi aggiornamenti.