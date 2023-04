Weekend e Ponte del 25 aprile: che tempo ci aspetta. Prima sole, poi nuovi temporali. Tutti i dettagli

Il vortice di aria fredda presente venerdì a nord delle Alpi si sta fondendo con una più vasta circolazione depressionaria sull'Atlantico. Questa si metterà in moto da ovest ad est nel corso del weekend, ma inizialmente faticherà a scendere di latitudine, ostacolata da un campo di alta pressione in rinforzo alle latitudini mediterranee.

Sabato stabile

La giornata di sabato infatti vedrà la prevalenza di quest'ultimo sull'Italia e il weekend comincerà all'insegna della stabilità prevalente. Il cielo verrà giusto offuscato dal passaggio di nubi alte e stratificate sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud si assisterà soltanto ad una lieve variabilità diurna lungo l'Appennino che potrà dar luogo a qualche isolato piovasco sui rilievi abruzzesi, campani e calabro-lucani. In serata la nuvolosità andrà aumentando al Nordovest, per l'avvicinamento di un fronte dal Nord Atlantico. Le temperature saranno in aumento, diffusamente superiori ai 20°C, con picchi anche di 24°C in Sardegna.

Domenica fronte in arrivo da Nord

Domenica il fronte, pilotato dalla vasta area di bassa pressione sull'Europa centro-settentrionale, cercherà di guadagnare terreno verso il Mediterraneo centrale, pur ostacolato dall'anticiclone in graduale indebolimento. Ne conseguirà un parziale deterioramento del tempo al Nord con piogge e rovesci in arrivo sull'arco alpino, in intensificazione nel pomeriggio e in estensione entro sera all'alta Val Padana, specie orientale, anche con fenomeni temporaleschi. Non verranno coinvolte Liguria, bassa Val Padana e regioni centro-meridionali, sotto la protezione dell'anticiclone e in condizioni di prevalente stabilità, pur con una certa variabilità diurna sulla dorsale appenninica che potrà sfociare in isolati piovaschi sul versante adriatico centro-meridionale. Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado, con punte di 24°C non solo in Sardegna ma anche sul versante adriatico e in Sicilia.

Ponte del 25 aprile

Lunedì 24 aprile l'anticiclone sposterà il suo centro sulla penisola Iberica. Il fronte giunto il giorno precedente scivolerà lungo il suo fianco destro e raggiungerà il Centro-Sud peninsulare con piogge e rovesci a tratti temporaleschi localmente di forte intensità, soprattutto sul versante adriatico. Verrà coinvolto anche il Nordest, con tempo instabile e a tratti temporalesco soprattutto nella prima parte della giornata. Le condizioni andranno invece rapidamente migliorando al Nordovest, dove tornerà a splendere il sole, così come sulle isole maggiori. Le temperature subiranno una diminuzione, soprattutto al Centro-Nord. Un nuovo impulso dal Nord Europa potrebbe puntare le Alpi nella giornata del 25 aprile, per poi scorrere velocemente ancora una volta verso le regioni centro-meridionali, con piogge, temporali, nevicate sulle Alpi e sulle vette appenniniche e temperature in calo.