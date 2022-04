Arriva l'anticiclone africano con caldo e sabbia dal Sahara, poi insidia mediterranea per Pasqua

Dopo il colpo di coda invernale la situazione meteo cambia nuovamente e radicalmente. Con l'inizio della settimana che porta a Pasqua torna sul bacino del Mediterraneo l'anticiclone africano. Il suo ritorno sarà causato dall'approfondimento di un vortice ciclonico tra il Marocco e l'Algeria, che potrebbe creare qualche problema proprio nei giorni di festa.

L'anticiclone

La rimonta dell'anticiclone africano sarà accompagnata da una abbondante risalita di sabbia del Sahara che anche in assenza di precipitazioni riuscir a depositarsi ugualmente sulle superfici. Il fastidio più grande per lo dar ai soggetti asmatici e/o allergici che in questo periodo hanno gi problemi con l'impollinazione primaverile. Per coloro che soffrono queste situazioni l'utilizzo della mascherina FFP2 all'aperto anche se non pi obbligatoria, sarebbe un ottima soluzione. La sabbia sahariana per dimensioni ricade infatti pienamente nel particolato pm10 e come tale pu essere ostacolata dai filtri delle mascherine. Ora non ci resta che vedere quali saranno le giornate peggiori a seconda delle zone.

Caldo africano

Si inizier da martedì pomeriggio con il pulviscolo che interesser prevalentemente le regioni di nordovest ma in misura ancora ridotta. Mercoledì la polvere interesserà Sardegna, regioni centrali e tutto il Nord con concentrazioni pi elevate sulla Sardegna e le Alpi occidentali. Giovedì alte concentrazioni su Sardegna e tutto il Nord, concentrazioni elevate anche sulla Toscana, ancora deboli altrove. Venerdì infine tutta l'Italia sar interessata da concentrazioni pi o meno alte di pulviscolo che potrà a tratti cadere assieme a qualche goccia di pioggia su alcune zone del Nord e dell'estremo Sud. Le concentrazioni resteranno elevate anche nella giornata di sabato e a Pasqua ma inizieranno a diminuire dal Nord gi per la giornata di sabato. Entro Pasquetta sar andata via ovunque.

Pasqua e Pasquetta

Dopo una settimana caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione africana e dall'influenza seppur marginale di un vortice di bassa pressione mediterraneo il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta vedranno la progressiva discesa verso la Penisola di una saccatura di matrice scandinava. Al momento non sembra che queste correnti possano sfondare verso l'area tirrenica per generare vortici in grado di portare diffuso maltempo ma condizioni di instabilità potranno esserci soprattutto in virtù all'afflusso di correnti fredde da nordest e di un possibile minimo sullo Ionio. Qualche rischio per il versante adriatico centrale ed il Sud la situazione sarebbe diversa e ci potrebbero essere delle locali condizioni di instabilità in un contesto più freddo del normale che rivedrebbe anche il ritorno della neve in Appennino. Quando questo? Soprattutto nella giornata di Pasquetta.