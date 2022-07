Caldo in calo e temporali, ma da metà settimana tornano afa e anticiclone. Le previsioni

La presenza dell'anticiclone sui settori centro-occidentali del Continente manterrà condizioni di prevalente stabilità atmosferica anche sull'Italia nei primi giorni della settimana. Le temperature torneranno ad aumentare leggermente, ma si manterranno su valori ancora sopportabili, senza particolari eccessi di calore. Saranno da preventivare però alcuni temporali che si formeranno in prossimità dei rilievi, soprattutto nelle ore diurne, innescati da un residuo flusso di correnti settentrionali. Al suo interno scorrerà anche un impulso moderatamente instabile che nella notte tra lunedì e martedì lambirà l'Adriatico centro-settentrionale portando qualche altro temporale.

Il cambio a metà settimana

L'area anticiclonica ora presente sull'Europa centro-occidentale verrà supportata da mercoledì e nei giorni successivi da un rinforzo dell'anticiclone africano alle latitudini mediterranee. Sulle nostre regioni non si avranno variazioni significative quanto a tempo atmosferico, destinato a mantenersi generalmente stabile, ma si noterà piuttosto l'intensificazione del caldo. Ci aspettano dunque giornate soleggiate con temperature in aumento, tanto che il clima si farà sempre più infuocato giorno dopo giorno.

Sole alternato ad isolati acquazzoni

Le uniche note instabili riguarderanno mercoledì la Calabria, alle prese nelle primissime ore della giornata con la coda di un fronte che provocherà qualche temporale. Anche nel pomeriggio si ripresenterà l'occasione per altri rovesci o locali temporali sulle zone interne della Calabria e localmente sulle coste, così come sull'entroterra orientale della Sicilia, in esaurimento però in serata. Giovedì e venerdì una certa variabilità coinvolgerà invece tratti dell'arco alpino e le Prealpi lombardo-venete, con alcuni brevi rovesci o temporali fenomeni comunque in esaurimento nel corso della serata, mentre nel weekend un'ulteriore spinta dell'anticiclone africano potrebbe inibire la formazione anche di questi locali episodi di instabilità.

Caldo intenso

Come anticipato le temperature aumenteranno progressivamente già a partire da mercoledì, quando in Sardegna si potranno toccare punte di 36°C all'interno, poco meno al Nord, sulle tirreniche centro-settentrionali e in Sicilia. Giovedì farà ancora più caldo, tanto che al Nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna si raggiungeranno picchi di 35/37°C, venerdì addirittura 37/39°C tra Val Padana, Toscana e Lazio. E nel weekend anche il Sud potrebbe allinearsi ai valori elevati delle regioni centro-settentrionali.