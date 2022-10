Ponte di Halloween e Ognissanti con l'anticiclone africano: temperature estive. Ecco dove

Nessun cambiamento è in vista nemmeno per il ponte di Halloween e Ognissanti, dopo il weekend contraddistinto dall'anticiclone africano che manterrà tempo stabile con temperature abbondantemente superiori alle medie. Anche nei giorni immediatamente successivi quindi l'alta pressione continuerà a dominare la scena alle latitudini centro-meridionali del Continente, deviando oltre il Centro Europa il transito delle grandi perturbazioni atlantiche. Si confermerà così l'anomalia sia della durata dell'anticiclone che del suo cuore particolarmente caldo.

Sole, Foschie, nebbie e nubi

Sull'Italia il tempo risulterà stabile e in larga parte soleggiato, con poche eccezioni. Queste consisteranno nella formazione di foschie, nebbie o nubi basse nelle ore più fredde del giorno sulla Pianura Padana e su tratti del Centro Italia. Nella giornata del 1° novembre tuttavia l'anticiclone si indebolirà parzialmente in corrispondenza del suo bordo settentrionale, sotto la spinta di un fronte atlantico che cercherà di abbassarsi di latitudine. Ne conseguirà un certo aumento della nuvolosità alta e stratificata al Nord, con nubi che diverranno più compatte su Liguria e settori alpini, ma senza fenomeni di rilievo. Da segnalare possibili addensamenti anche su parte del Sud, in particolare sui settori ionici.

Temperature superiori

Le temperature non subiranno variazioni significative e si manterranno di gran lunga superiori alle medie con i valori più elevati che si raggiungeranno al Sud peninsulare, dove di giorno si potranno toccare picchi di 26°C circa. Temperature leggermente inferiori sono attese sulle isole maggiori e al Centro Italia, qualche grado in meno al Nord, seppur in un contesto ancora di caldo anomalo.

Tendenza

La coda del fronte atlantico che in chiusura del ponte di Halloween e Ognissanti raggiungerà il Nord Italia potrebbe rappresentare l'inizio di un graduale smantellamento dell'anticiclone africano alle latitudini mediterranee. Già a partire da mercoledì 2 novembre alcuni modelli matematici a lungo termine indicano un possibile cedimento della struttura di alta pressione, seppur parziale, sotto la spinta delle grandi perturbazioni atlantiche. Se la tendenza fosse confermata potremmo andare incontro ad un radicale cambiamento della circolazione atmosferica anche sullo Stivale a ridosso del weekend 5-6 novembre.