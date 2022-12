Italia divisa in due tra gelo al Nord e caldo al Sud. Situazione critica in Toscana: l'Arno supera livello di guardia

Il vortice di bassa pressione che ha portato neve fino a bassa quota al Nord e che sta continuando a portare maltempo specie sulle regioni tirreniche, si sposta lentamente verso l'area balcanica. Sarà proprio questo suo movimento che richiamerà sulla Penisola correnti più fredde di matrice continentale che faranno il loro ingresso nella giornata di sabato con forti venti di Bora sul Triestino. Un calo termico contenuto che scorrerà lungo le regioni adriatiche accompagnandosi a un fronte di instabilità. Ciò produrrà ancora delle piogge e dei rovesci con qualche nevicata in Appennino. Nel contempo da ovest inizierà a rimontare un grosso promontorio anticiclonico di matrice africana che porterà aria molto calda sull'Europa occidentale e nord occidentale mettendo fine a questa prima ondata di freddo invernale. Il gelo resisterà in parte sul settore centro orientale europeo ma non per molti giorni ancora. Vediamo allora che cosa si prospetta per l'Italia.

Sabato

Nord, al mattino nubi e qualche piovasco tra basso Friuli ed Emilia Romagna con fiocchi sulle Alpi orientali fino a 500m e in Appennino dai 1400/1500m, più sole altrove salvo locali banchi di nebbia. Nel pomeriggio insiste qualche annuvolamento tra basso Friuli ed Emilia Romagna con fenomeni sporadici, soleggiato altrove. Situazione analoga in serata. Centro nuvolosità irregolare con isolati piovaschi sulle zone tirreniche e più diffusi lungo l'Adriatico dove potranno essere anche a carattere temporalesco. Debole neve in Appennino dai 1500/1900m. Sud qualche piovasco in arrivo su Molise e alta Puglia, variabilità altrove con sporadici fenomeni sul basso Tirreno. Temperature in diminuzione sul medio alto Adriatico, in lieve calo altrove. Venti moderati o forti di Bora sul Triestino, occidentali altrove. Mari mossi o localmente molto mossi.

Domenica

Nord, fosco per nebbie o nubi basse sulla Val padana, soleggiato su Alpi e Prealpi. Nubi basse anche sulla Liguria. Centro, qualche nube bassa su Toscana e Marche, locali nebbie al mattino nelle valli interne. Soleggiato altrove. Sud, nuvoloso lungo l'Adriatico con qualche sporadica pioggia, variabilità sul basso Tirreno con fenomeni non significativi, soleggiato altrove. Temperature in calo anche al Sud, specie sull'Adriatico. Venti moderati o forti settentrionali. Mari molto mossi.

Situazione critica in Toscana

Allerta arancione per piogge tutto il giorno. In particolare è colpita Pistoia e la sua Piana verso Agliana e Quarrata con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera. Qui il fiume Brana è tracimato in alcuni punti, in particolare a Badia a Pacciana, frazione di Pistoia dove ha oltrepassato il ponte, e ci sono strade e alcune case allagate come ha segnalato sui social lo stesso presidente della Regione Eugenio Giani. Tra i fiumi l'Ombrone Pistoiese è arrivato al terzo livello di criticità, il fiume Bisenzio a San Piero a Ponti, già in provincia di Firenze, è sotto il secondo livello di guardia a 5 metri mentre l'Arno, gonfiato dalle piogge della notte, ha superato a Firenze il primo livello di guardia, che è a tre metri di altezza. Alla stazione idrometrica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a Uffizi 2 a 3,91 metri, a Uffizi 3 a 3,02 metri. Il fiume è in piena a 941,80 metri cubi/secondo nel tratto fiorentino. Lo si apprende da fonti di Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze.