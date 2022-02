Neve in Pianura con la perturbazione di San Valentino, poi vento e temporali. Si cambia nel weekend

Inizio di settimana con la perturbazione di San Valentino che porta e neve e pioggia fino a mercoledì al Centronord. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi occidentali ma anche in Pianura. Possibili fiocchi misti a pioggia anche a Torino, Milano, Bergamo e Brianza, nonché sull'entroterra savonese e genovese.

Martedì

Cesseranno le nevicate al Nordovest, salvo gli ultimi fiocchi tra la notte e il primo mattino fino in pianura sul Piemonte orientale, Lombardia occidentale ed ovest Emilia, e il fronte agirà principalmente su Nordest e sulle regioni centrali. Attesi piogge e rovesci su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con neve dai 300/500m, dagli 800/1000m sull'Appennino settentrionale ma a quote inferiori al mattino su quello emiliano occidentale, fino a 400/500m. In serata attenuazione delle piogge anche sul Nord Italia. Piogge e rovesci al mattino sulle regioni centro-settentrionali tirreniche, con temporali in estensione in giornata a Campania, Calabria e Sicilia, qualche pioggia sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo, la sera in puglia. Nevicherà sull'Appennino centro-settentrionale oltre i 1000/1300m. In serata attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali. Ventilazione tesa tra ovest e sud-sudest.

Mercoledì

Ancora qualche rovescio sulle regioni meridionali, specie al mattino sulla Calabria, poi in giornata precipitazioni in graduale attenuazione con parziali schiarite, più ampie su Campania e alta Puglia. Quota neve sull'Appennino meridionale intorno a 900m. Sul resto d'Italia asciutto con schiarite anche ampie pur con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Addensamenti più compatti sui confini alpini franco-svizzeri con deboli nevicate dai 1000m. Nubi in aumento anche in Sardegna con locali piovaschi entro sera sul versante occidentale. Venti tendenti a disporsi da nordovest.

Tendenza weeekend

Tra giovedì e venerdì il vortice responsabile del peggioramento di inizio settimana si porterà verso Libia ed Egitto, uscendo definitivamente di scena dalle nostre regioni. A parte qualche disturbo sulle Alpi, sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, anche con qualche isolato piovasco nel corso di giovedì, il tempo sullo Stivale non dovrebbe riservare sorprese e il sole sembrerebbe prevalente, pur con qualche nebbia notturna su Val Padana e zone interne del Centro e con temperature in generale aumento, specie al Nordovest. Tanto che anche sulle Alpi confinali interessate dalle precipitazioni la quota neve si alzerà sensibilmente, anche oltre i 2000m, mentre in pianura si potranno toccare valori termici a tratti superiori a 16°C.