In arrivo nuova ondata di maltempo sull'Italia con temporali, nubifragi e grandine. Ecco dove

L'Italia si prepara ad affrontare un'intensa fase di maltempo causata dall'evoluzione di un vortice ciclonico sull'area tirrenica. Il minimo si trova ancora sulla Francia dove temporali, nubifragi e alluvioni lampo hanno interessato gran parte del territorio ma entro stasera entrerà sul Mediterraneo dove troverà un ulteriore apporto energetico. Sicché le piogge e i rovesci che stanno interessando in queste ore le regioni occidentali sono destinati a intensificarsi e a estendersi a tutta la Penisola.

Ma il maltempo non colpirà ovunque con uguale forza, le regioni settentrionali già da mercoledì si troveranno meno esposte ai fenomeni che si concentreranno invece sulle regioni centrali e su parte del Sud. Giovedì il maltempo sarà ancora al Sud e su parte del Centro mentre al Nord andrà decisamente meglio e solo venerdì con l'esclusione di una piccola parte del Sud, l'alta pressione avrà riconquistato quasi tutta l'Italia. Massima attenzione perché c'è il concreto rischio di temporali violenti, anche a carattere di nubifragio e di grandinate. Andiamo adesso a vedere un dettaglio per le giornate in questione:

Mercoledì

Nord, variabile o temporaneamente nuvoloso sui settori di pianura con qualche isolato piovasco, più instabile sui settori alpini, prealpini e in Liguria con acquazzoni e locali temporali. Qualche temporale potrebbe interessare in serata l'alta pianura piemontese. Centro, diffuso maltempo con rovesci e temporali, anche forti e a carattere di nubifragio localmente associati a grandinate. In serata migliora sulla Toscana, in nottata sul Lazio. Sud, molto instabile a tratti perturbato con rovesci e temporali, localmente forti su ovest Sicilia, Sardegna, Campania, Molise e Puglia settentrionale. Maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati a rotazione ciclonica, mari mossi o localmente molto mossi.

Giovedì

Nord, generalmente poco nuvoloso su pianure e litorali, variabilità e qualche isolato piovasco diurno sui settori alpini e prealpini. Centro, ancora rovesci e temporali, anche forti su Marche, Abruzzo e basso Lazio in esaurimento serale. Ampi schiarite altrove. Sud, diffusa instabilità con tempo a tratti perturbato su centro est Sicilia e tutto il Sud Peninsulare. Attesi ancora rovesci e temporali anche forti. Meglio sulla Sardegna. In serata migliora sulla Campania. Temperature in rialzo al Nord e centrali tirreniche, sotto media altrove. Venti moderati tra Ovest e NO. Mari mossi o molto mossi.

Venerdì

Nord, generalmente sereno o poco nuvoloso. Scarsa e isolata attività cumuliforme sui rilievi con sporadici piovaschi. Centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche isolato piovasco tra Abruzzo e basso Lazio. Sud, residua instabilità su Puglia e alta Calabria con qualche ultimo piovasco in esaurimento. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in rialzo. Venti moderati di maestrale. Mari mossi.

Weekend

Il weekend, sarà stabile e caldo in perfetto stile estivo e ciò capiterà proprio a ridosso del solstizio d'estate il 21 giugno, come a volerci ricordare che certe convenzioni (l'estate meteorologica cade il 1 giugno) a volte tradiscono le aspettative. A scongiurare i temporali pomeridiani, quanto meno diffusi e forti sarà un campo di alta pressione di matrice afro mediterranea che poi nei giorni successivi diventerà a tutti gli effetti di matrice africana. Qualche insidia ci sarà ma sarà isolata, sporadici rovesci o temporali di calore che si potranno sviluppare nelle ore pomeridiane o pre serali lungo l'Appennino e sulle Alpi o le Prealpi soprattutto orientali, per il resto tutto sole.