Nei prossimi giorni Italia tra alta pressione e spifferi artici, tutte le ultime novità

Un vasto campo anticiclonico presente sul medio Atlantico cercherà nei primi giorni della settimana di espandersi verso est, puntando l'Europa centrale ed anche parte dell'Italia, dove il tempo tenderà almeno parzialmente a stabilizzarsi. Il flusso perturbato atlantico rimarrà in azione sull'Europa centro-settentrionale e su quella balcanica, con una serie di fronti che porteranno maltempo e freddo invernale. Uno di questi, tuttavia, scorrerà velocemente su parte d'Italia nella giornata di martedì, interessando soprattutto in mattinata le regioni meridionali con piogge e rovesci sparsi e nevicate sulle zone appenniniche, seguite da un graduale miglioramento già nel corso della giornata. Ecco nel dettaglio cosa accadrà nella prima parte della settimana.

Inizio settimana. Giornate soleggiate soprattutto al Nord e sulle Region i centrali. Martedì scorrerà il veloce impulso instabile che coinvolgerà nella prima parte della giornata le nostre regioni meridionali, determinando piogge e rovesci su Molise, Puglia, Lucania, Campania interna, Calabria e Sicilia settentrionale con nevicate sull'Appennino oltre gli 800/1000m, dai 1000/1200m sulle zone settentrionali della Sicilia.

Qualche isolato piovasco non escluso al mattino anche nel sud della Sardegna, ma nel corso della giornata tuttavia i fenomeni tenderanno ovunque ad attenuarsi con subentro di schiarite. Il rinforzo dell'anticiclone determinerà una giornata generalmente stabile e soleggiata sull'Italia, pur con qualche annuvolamento in arrivo sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, foriero anche di qualche isolato piovasco verso ser in Sicilia. Aumenteranno leggermente le temperature diurne e i venti soffieranno tesi solo in Sardegna, provenendo da nordovest. Temperature in ulteriore rialzo.

Nel weekend l'anticiclone si estenderà ulteriormente verso est abbracciando con maggior decisione la nostra penisola e il tempo risulterà generalmente stabile, anche se non sempre del tutto soleggiato. Un residuo flusso di correnti settentrionali potrebbe generare una lieve variabilità sabato su alcune zone del Meridione, più che altro tra il settore adriatico e quello ionico, dove sarà nuovamente possibile qualche isolato piovasco.

Domenica invece l'ingresso di correnti occidentali all'interno dell'anticiclone, più miti ma anche umide, potrebbe generare una certa nuvolosità sulle regioni tirreniche e sulle isole e favorire la formazione di banchi di nebbia su tratti della Val Padana, quanto meno nelle ore più fredde del giorno. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche a causa della distanza temporale. Vi consigliamo di seguire o prossimi aggiornamenti.