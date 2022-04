Weekend del 1° maggio tra sole e locali temporali, queste le zone più a rischio

L'area di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato quasi ovunque fino a tutta la giornata di venerdì lascerà posto nel weekend al transito di un veloce impulso di aria più fredda proveniente dal Mare del Nord. L'ingresso delle correnti a ovest della Penisola formerà sabato un minimo di bassa pressione fittizio sul Nordovest d'Italia che poi entro la giornata di domenica scivolerà lungo l'Adriatico centrale.

Associati al minimo rovesci e temporali intermittenti che saranno più diffusi nelle ore pomeridiane della giornata e che riguarderanno essenzialmente le regioni centro settentrionali. Al Sud un campo di alta pressione solo leggermente disturbato da un minimo africano continuerà a portare tempo in gran parte stabile e soleggiato. Le temperature sono previste in lieve calo al Centro Nord. Ma vediamo un dettaglio per la giornata di sabato e quella di domenica.

Sabato

Nord, instabilità in aumento al Nordovest e sulle zone alpine con rovesci e locali temporali entro il pomeriggio. Ampie aperture su Emilia orientale, Romagna, medio basso Veneto e Friuli. Centro, sole prevalente con tendenza in serata a nubi in aumento da ovest e qualche piovasco sull'alta Toscana. Sud, sole prevalente e qualche velatura. Temperature in calo al Nordovest e sulle Alpi, stabili o in leggero ulteriore aumento altrove. Venti deboli variabili con qualche locale rinforzo da NO al Centro Sud. Mari poco mossi o localmente mossi.

Domenica

Nord, variabilità e ampie aperture al Nordovest anche se non si esclude qualche breve residuo piovasco sulla Liguria orientale e le zone alpine, irregolarmente nuvoloso al Nordest e sull'Emilia centrale con qualche breve piovasco occasionalmente temporalesco sull'Appennino. Centro, variabile instabile su interne toscane, appennino e localmente fino all'entroterra adriatico con rovesci sparsi, anche temporaleschi nelle ore centrali, non si escludono locali grandinate durante i temporali. Maggiori aperture lungo le coste e sulla Sardegna. Sud, sole prevalente lungo le coste, un po' di variabilità tra Sicilia e Calabria ionica, isolati piovaschi diurni in Appennino. Temperature in lieve calo al Centro e al Nordest, stabili altrove. Venti tra NE e NNO deboli con qualche rinforzo al Nord e sulle Isole. Mari localmente mossi.