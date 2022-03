Stop alla primavera, nel weekend tornano pioggia, freddo e neve a bassa quota

Le temperature miti di questi ultimi giorni saranno solo un ricordo. Il freddo russo spinge nuovamente verso l'Italia e nel weekend tornerà la neve fino a quote collinari. Purtroppo la configurazione barica attuale e quella prevista per i prossimi due tre giorni non è favorevole al ritorno della pioggia al Nord. Le uniche zone che a causa del vortice africano carico di sabbia del deserto vedranno precipitazioni “rosse” saranno le Isole Maggiori e l'estremo Sud della Penisola oltre che parte dell'Appennino, eventualmente il Nordovest ma saranno poco significative. Da domenica tornerà il gelo polare anche sulle regioni meridionali, con un crollo delle temperature proprio per l’Equinozio di Primavera.

Previsioni venerdì

Nord, cieli molto nuvolosi al Nordovest con qualche debole nevicata sulle Alpi occidentali oltre i 1300m, maggiori schiarite altrove e senza fenomeni. Centro, molte nubi con qualche pioggia sulla Sardegna, parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Sud, cieli in prevalenza nuvolosi su Sicilia, Calabria, Salento, Basilicata con qualche pioggia sui settori ionici. Isolati fenomeni anche lungo l'Appennino. Parzialmente nuvoloso su Campania, resto della Puglia e Molise. Temperature senza grandi variazioni salvo locali diminuzioni. Venti moderati orientali, fino a teso scirocco sullo Ionio. Mari mossi, anche molto mossi i bacini occidentali e meridionali.

Sabato

Nord, poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sui settori alpini occidentali e prealpini, più intensi in serata e associati a qualche debole nevicata intorno ai 1000-1300m. Centro, molto nuvoloso in Sardegna con piogge e rovesci, anche abbondanti sui settori orientali e meridionali, poco o parzialmente nuvoloso sui settori peninsulari con qualche addensamento più corposo verso sera tra Abruzzo e basso Lazio associato a deboli fenomeni. Sud, qualche pioggia in Sicilia e più sporadica sull'Appennino Campano Lucano e sulla Calabria ionica, ampie aperture altrove. Temperature in calo. Venti tesi orientali sciroccali sullo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Mari molto mossi.

Domenica

Nord, in prevalenza soleggiato salvo addensamenti sul basso Piemonte e Alpi occidentali con possibile isolato nevischio al mattino fino a quote collinari. Centro, locale instabilità sulla Sardegna e lungo l'Appennino, ivi con qualche sporadica nevicata a quote collinari, più soleggiato altrove. Sud, qualche breve piovasco su Adriatico, dorsale, Calabria ionica e sulla Sicilia con neve in Appennino dai 700m, più sole sulla costa tirrenica. Temperature in ulteriore calo. Venti tesi orientali sciroccali sullo Stretto di Sicilia. Mari molto mossi.