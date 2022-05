L'anticiclone africano rialza la testa: nel corso della settimana le temperature aumenteranno anche se non mancherà qualche acquazzone nelle zone alpine, tratti della Val Padana e dell'Appennino settentrionale. Il caldo si farà piuttosto intenso al Sud, dove valori massimi potrebbero raggiungere i 37/39°C all'ombra, spingendosi addirittura fino a 40°C nelle zone interne delle Isole maggiori. La calura si farà sentire meno al Centro e soprattutto al Nord, dove fino a metà settimana il clima si manterrà tutto sommato gradevole.

Da mercoledì bel tempo ovunque

Dal 1 Giugno la rimonta anticiclonica si farà ancora più imponente: non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque escluso il Nord lungo le zone alpine. Qui sarà ancora possibile qualche isolato rovescio. Temperature in ulteriore aumento, ancora entro i 30°C circa al Centro-Nord, fino a 35/36°C al Sud.

Giovedì temperature in aumento

Proprio giovedì 2 giugno sono attese condizioni soleggiate sull'Italia, ad eccezione di una certa variabilità che interesserà l'arco alpino, tanto che nel pomeriggio è atteso qualche rovescio o temporale sul settore centro-orientale, in attenuazione in serata. Le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 36°C circa in Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno a 30°C.

Previsioni (Foto 3BMeteo)

Venerdì rinforza l’anticiclone

Venerdì 3 giugno ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano che manterrà condizioni di prevalente stabilità sull'Italia. Farà eccezione l'arco alpino dove è attesa la formazione di alcuni temporali che potranno sconfinare alla Val Padana tra il pomeriggio e la sera, limitatamente alle zone a nord del Po. Le temperature guadagneranno ancora alcuni punti, con picchi di 38/39°C sulle zone interne della Sardegna, mentre al Nord il caldo rimarrà più contenuto e a stento si andrà oltre i 30°c.

Sabato, ancora molto caldo

Sabato 4 giugno poche novità, con l'anticiclone africano sempre ben saldo sul Mediterraneo centrale e tempo stabile sull'Italia. Sulle Alpi sarà sempre possibile un po' di variabilità pomeridiana, seppur meno accentuata rispetto al venerdì. Continuerà a fare molto caldo, anche se non dovrebbero verificarsi aumenti evidenti rispetto alle 24 ore precedenti, con le isole maggiori che toccheranno i 36/38°C sulle zone dell'entroterra.

L’alta pressione inizia a cedere

Domenica 5 giugno invece l'anticiclone potrebbe cominciare a cedere sotto la spinta del flusso atlantico che cercherebbe di eroderne il perimetro settentrionale. Ne conseguirebbe un incremento dell'instabilità su parte del Nord con temporali anche violenti tra Alpi e alte pianure e temperature in calo. Poche novità invece sul resto d'Italia con tempo più stabile e caldo intenso