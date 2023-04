Ponte del 1° maggio con l’ombrello: piogge, temporali e calo delle temperature in tutte le Regioni

Il bel tempo di questi giorni avrà vita breve. Le avvisaglie del maltempo che si avvicina si avranno sabato, quando un tappeto di nubi alte e stratificate scorrerà sull'Italia, offuscando il cielo e dando luogo a qualche debole pioggia. Farà comunque caldo, soprattutto in Sardegna dove si toccheranno localmente i 30°C. Domenica un ulteriore cedimento dell'anticiclone permetterà ad un fronte collegato ad un vortice in discesa dall'Europa nordoccidentale si avvicinerà all'Italia dando luogo ad un'intensificazione dell'instabilità. Piogge e rovesci interesseranno il Nordovest, Alpi in genere, ma anche parte del Centro-Sud Italia, con temperature in calo. Lunedì il vortice provenuto dal Nord Europa si porterà proprio ad ovest dello Stivale ed instabilità e calo delle temperature interesseranno buona parte d'Italia, finalmente anche il Nordovest, uno dei settori che sta patendo maggiormente la siccità degli ultimi due anni.

Previsioni sabato

Al Nord nuvoloso al Nordovest con qualche pioggia su Alpi e Liguria in estensione in giornata al Piemonte, maggiori schiarite sul Triveneto con clima asciutto. Al Centro nuvoloso sin dal mattino su gran parte delle regioni, qualche pioggia in arrivo in giornata sulle zone interne e su quelle del versante adriatico, generalmente deboli. Al Sud ampi spazi di sereno salvo addensamenti su alta Campania e alta Puglia, in estensione tra pomeriggio e sera alle restanti regioni peninsulari. Più soleggiato sulle isole maggiori. Temperature in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud e isole maggiori, punte di 30°C sulle zone interne della Sardegna.

Meteo domenica

Al Nord qualche schiarita solo su Alpi orientali e Romagna. Altrove cielo chiuso con piogge e rovesci in intensificazione al Nordovest, specie su Alpi e Liguria, più deboli e sporadici altrove. Al Centro nuvoloso ovunque, piogge già al mattino su Toscana e zone interne in genere, in intensificazione dal pomeriggio e in estensione entro sera a tutti i settori, anche persistenti su Toscana e ed entroterra adriatici. Al Sud nuvoloso un po' ovunque, qualche pioggia già al mattino su ovest Sicilia ed entroterra peninsulare, dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni su Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata, fino alle zone interne della Puglia, più deboli sulla costa adriatica. In Sardegna variabilità con qualche pioggia più frequente all'interno. Temperature in generale diminuzione ma ancora punte di 26° in Sicilia.

Primo Maggio con la pioggia

Al Nord piogge diffuse e anche abbondanti su Nordovest ed Emilia Romagna, inizialmente più deboli e sporadiche altrove ma in moderata intensificazione in giornata e in estensione al Nordest. Neve in calo sulle Alpi occidentali anche sotto i 2000m durante i fenomeni più intensi. Al Centro tempo perturbato su tutte le regioni con piogge e rovesci diffusi e a tratti intensi, tendenti ad attenuarsi entro sera sulle coste tirreniche. Al Sud cielo chiuso ovunque con piogge e rovesci che si faranno più frequenti su zone interne e versante adriatico, anche con qualche temporale in transito in Puglia. Entro sera fenomeni in attenuazione su Sicilia. Temperature in ulteriore generale diminuzione.