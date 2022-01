Il bel tempo non durerà a lungo. Il grosso anticiclone che sta proteggendo l'Italia dal maltempo e dal freddo invernale ha i giorni contati. Il fronte freddo in discesa dal Nord Europa mercoledì raggiungerà alcune delle regioni centro-settentrionali e scivolerà giovedì verso Sud. Si tratterebbe comunque di un passaggio piuttosto rapido e non caratterizzato da precipitazioni abbondanti. Mentre in alcune delle nostre regioni, come quelle nordoccidentali, il clima rimarrà asciutto. (Guarda le previsioni Meteo)

Giovedì piogge e neve

Giovedì maltempo al Centro e poi al Sud con piogge sparse su Toscana, Umbria e poi sul basso Tirreno. Nevicherà sull'Appennino centro-settentrionale dagli 800/1000m, con temperature in generale diminuzione per l'afflusso di correnti fredde dalle latitudini artiche.

Venerdì tempo in peggioramento

L'irruzione di aria fredda dai Balcani nel corso di venerdì interesserà molte Regioni: il tempo è previsto in peggioramento sul medio e basso Adriatico e sul resto del Sud con precipitazioni a carattere sparso che potranno risultare nevose fino a quote collinari su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Con l'arrivo dell'aria fredda le temperature subiranno un'importante diminuzione su tutte le regioni".

Previsioni weekend

Nel weekend invece l'anticiclone sembrerebbe intenzionato a recuperare posizioni, espandendosi dall'Europa centro-occidentale verso l'Italia, anche se ostacolato da nuovi impulsi freddi in discesa da Nord.